







الكاتب "نا دو هيانغ":

وُلد الكاتب "نا دو هيانغ" في عام 1902 في ضاحية "شونغ بادونغ" مسرح قصة "سامريونغ الأخرس". وقد أسس برفقة كتّاب وأدباء شباب آخرين مثل "هونغ سا يونغ" و"لي سانغ هوا" و"هيون جين غن" ؛ مجلةً ثقافيةً أدبيةً باسم "بيك جو" عام 1922، ونشر أول قصة له بعنوان "حياة شاب" في أول عدد لها. ونشرت قصة "سام ريونغ" في عام 1925 وظلت بجانب أعمال أدبية أخرى مثل "عجلة الماء" و"التوت" من بين أشهر أعماله على امتداد حياته الأدبية.

جزء من البرنامج الاذاعي :

"كان هنالك خادم أخرس يسمى "سامريونغ". كان بدينا قصير القامة والعنق، وكأن رأسه ملتصق مباشرة بكتفيه. وفوق كل ذلك كان وجهه ممتلئا بآثار بثور الجدري، وفمه عريض غليظ الشفتين. ورغم إنه كان يعقد شعر رأسه مثل ذيل الحصان إلا أن شعره كان دائما منفوشا متطايرًا. لم يكن أي من سكان القرية يناديه باسمه الحقيقي "سامريونغ" وإنما بلقبه "الأخرس"، لكن الأسماء لم تكن تعني له الكثير. كان ذكيا خفيف الروح كثير الدعابة مثيرا للضحك، ورغم خرسه فقد كان يبدو في كثير من الأحيان أكثر حكمة ممن يسمعون ويتكلمون، ولم يكن يرتكب أي أخطاء لأنه نشأ حريصا حذرا طوال حياته".

# شريط: الناقدة الأدبية جون سي يونغ تحدثنا عن "نا" الكاتب والأديب.

بدا "نا" كاتبا ميالا للكتابة الرومانسية في قصصه الأولى. لكنه تحول للإبداع الكتابي الواقعي في قصصه اللاحقة. يمكن تصنيف قصة " سامريونغ الأخرس" في نقطة ما بين المرحلتين. كانت مزيجا من الوصف الدقيق والواقعي لشكل الحياة السائدة وقتها، ممزوجة بقصة حب رومانسية كانت من بين أهم أحداث القصة. الكتابة الرومانسية عادة ما تتضمن مثاليات يصعب وجودها على أرض الواقع ، لكن "نا" في قصته تمكن من تصوير الرومانسية بشكل ممتزج ومتسق مع الواقع بكل ما فيه من مآسي وأحزان.

كان الخادم "سامريونغ" يشاهد ما يحدث دون أن يفهم لماذا يعامل الزوج تلك المخلوقة الجميلة الملائكية الطباع بتلك الطريقة المتوحشة. تحول ما يحمله من قلق وتعاطف مع تلك الفتة الرقيقة إلى شعور مبهم غير قابل للتفسير.

وعند دخوله غرفة صغيرة أخرى وجد داخلها السيدة الصغيرة وهي مستلقية تحت غطاء وتبدو وكأنها سعيدة ومتهيأة لأن تموت محترقة بالنار. حملها بين يديه ، لكنه كان يعلم عدم وجود منفذ أو طريق يؤدي للخروج. لم يكن أمامه سوى خيار واحد وهو تسلّق الدَرَج المؤدي للسطوح. وقتها فقط أحس بآلام جروح الحريق الذي انتهش جسده. لكنه أحس بشعور غريب لم يشعر به من قبل. شعور بالراحة والسعادة والأمان وهو يضم جسد سيدته ومحبوبته وأميرته الصغيرة إلى جسده. وقتها أحس للمرة الأولى في حياته بأنه كائن حيّ .

#شريط أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية "بانغ مين هو"

أعتقد أن سامريونغ نجح في إنقاذ محبوبته قبل أن يموت بسبب ما بذل من جهود خارقة ومرهقة من أجل ذلك الهدف. هكذا كانت نهاية تلك القصة الرومانسية المأسوية الجميلة. قيام شخص بالتضحية بنفسه من أجل شخص أو أشخاص آخرين هو ما يجعل العالم جميلا، وخاصة عندما نعيش عالما مثل عالمنا اليوم مليئا بالأنانية والجشع والاستغلال وخاليا من ذلك النوع من التضحيات. عندما نعيش في عالم لا يكترث فيه الناس لرغباتهم ونزواتهم الخاصة، يصبح من المؤكد تضارب وتصارع تلك الرغبات لتخلق عالما متصادما محطما . لهذا لا بدّ من وجود من يقدمون تضحيات مثل سامريونغ الذي ضحى بحياته من أجل إنقاذ من يحب. ورغم أنه عاش حياته على الدوام معذبا مضطهدا منبوذا قلقا إلا أنه مات سعيدا مرتاح البال وابتسامة سعيدة مرتسمة على شفتيه.