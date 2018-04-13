



الكاتبة "كيم بيول آه 김별아":

وقد وُلدت مؤلفة الرواية "كيم بيول آه 김별아" في مقاطعة "كانغ وان" في عام 1969، وكان أول أعمالها رواية بعنوان "صوت الرياح خارج الأبواب المغلقة"، وتم نشرها في عام 1993. وقد فازت بالجائزة الأولى ضمن جوائز الأدب العالمي "سيه غيه مون هاك 세계문학" عن روايتها التاريخية "مي شيل 미실" في عام 2005.

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#شريط أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية "بانغ مين هو":

ش1) يبدو واضحا إن الكاتبة "كيم بيول آه" ميالة للكتابات الرومانسية الخيالية التاريخية. رواية "ساك ميه وجامي" هي محاولتها الأولى لكتابة رواية تاريخية خيالية ورومانسية في نفس الوقت. تدور أحداث الرواية في منطقة قريبة من الحدود الصينية القديمة. أحداث الرواية ومسرحها وخلفيتها ليست حقيقية حسب الوقائع التاريخية المعروفة حول المعركة التي خاضها "ساك ميه"، وقد كُتبت فيما يبدو في إطار شكل تشويقي خيالي.

الجنرال "ساك ميه" قرر تشييد هيكل من أجل الصلاة والدعاء. لكن مع انتهاء الصلاة اشتد المطر مما دعا "ساك ميه" لأن يصف النهر بالشيطان ووجه أوامره لجنوده بالهجوم عليه.

"كانت السهام تنطلق عبر المسافات البعيدة لتصيب النهر الأصفر المتدفق. وكان بعض الجنود يحملون السيوف والحراب ويقذفون بها بجنون وغضب داخل مياه النهر. لكن حدث ما أدهش القائد الذي أعطى الأوامر، والجنود الذين أطاعوا ونفذوها

وبعد أن استمع "ساك ميه" لصيحات الفرح وأصوات الآلات الموسيقية الصادحة، تبيّن له أنه انتصر أخيرا في معركته الحمقاء.

نزعت جامي القناع الرجالي الذي كانت تتنكر به، وأطلقت شعر رأسها المسدل، وبدأت في زرع بعض الزهور. كانت تعتبر أن كل الزهور مجرد أرواح هائمة تتجمع وتفترق بشكل متكرر إلى أبد الآبدين . لم تكن جامي امرأة حسية ميالة للتزيّن والتجمّل، لكنها كانت شديدة الأناقة بشكل عفوي طبيعي وتلقائي، وكانت تبهر كل من حولها بذلك الجمال.

"نذهب سويا إلى أي مكان وفي كل زمان. إذا قررت الذهاب إلى لويانغ فسوف أتبعك. وإذا نكصت الوعد الذي تعاهدنا عليه، فإن إله النهر سوف ينتقم منك ويعرّض جيشك للهزيمة". كان ذلك هو القَسَم الذي ظلت تردده وظلّ "ساك ميه" يسمعه منذ دخوله قرية مغول الهون بعد انتصاره على النهر قبل عامين. وفجأة بدأ يعتريه شعور بالخوف منها."