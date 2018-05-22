











"كان جسرا متهالكا تثير كل خطوة يخطوها الشخص فوقه عاصفة من الغبار، وكان سوره الحديدي مليئا بالثقوب التي أحدثتها طلقات رصاص. شعر بارك بقشعريرة في بدنه وبدأ قلبه يخفق بشدة.

ثم انطلق صوت صفير من اتجاه لم يتمكن بارك من تحديده."





جزء من البرنامج الإذاعي:

#شريط المقابلة مع البروفيسور بانغ مين هو من قسم اللغة والآداب الكورية بجامعة سيول الوطنية

عبور الحدود الوطنية في كوريا فقد يمثل جريمة كبرى وقد يكلف الشخص حياته، وقد لا يكون إلا لأسباب قاهرة وطارئة، مثل حالات اللجوء السياسي والهروب بحثاً عن السلامة والأمان. وذلك الصفير بالنسبة لشخص مثل بارك لا يصدر إلا في حالات الطوارئ، وهو ما دعاه بشكل لا إرادي للإسراع بالهروب والبحث عن النجاة. فبالنسبة لمثل ذلك الشخص، تعتبر الحدود، أي حدود، منطقة خطر محتمل ينبغي تفاديه بقدر الإمكان، حيث جاء من بلد مقسم لجانبين متحاربين.





في الواقع، ذلك الصفير كان صادرا عن لُعبة كان يلهو بها طفل عابر. السائح الألماني "جان" المرافق لبارك ضمن المجموعة هو الشخص الذي تمكن أن يشرح للبوليس التايلاندي الخوف والذُعر الذي يحس به شخص مثل بارك نتيجة لصدور صوت يشبه الصفير.





"سأله جان ذات مرة عن أسباب المجاعة المنتشرة في كوريا الشمالية وعن حقيقة التقارير التي تتحدث عن أن أعدادا هائلة من الأطفال هناك ماتوا بسب الضائقة الاقتصادية المستفحلة. وكان بارك يجيب إجابات قصيرة مثل: "نعم سمعت ذلك". قالها ذات مرة وهو مبتسم، مما أثار جان الذي سأله كيف له أن يبتسم وهو يتحدث عن موت أطفال من الجوع". ولذلك كانت مثل تلك الحوارات غير المتكافئة سببا في خلق حواجز نفسية بينهما رغم اشتراكهما في تجربة تجمع بينهما."





رغم اشتراكهما في تجربة تجمع بينهما، وهي أنهما عاشا في بلدين مقسمين لاعتبارات سياسية، كان هناك حاجزًا يفصل بينهما.





الكاتب جون صونغ تيه:

وُلد الكاتب "جون صونغ تيه" في مقاطعة شمال "جولا" في عام 1969. وبدأ حياته الأدبية بقصة بعنوان "مطاردة الدجاج"، نشرت في عام 1994. ثم أصدر مجموعة قصصية بعنوان "تصريح بالدفن" في عام 1999. أما قصته "عبر الحدود" فقد نشرت في مجلة ثقافية أدبية عام 2004.