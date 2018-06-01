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# شريط البروفسور "بانغ مين هو" أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية

عبارة "جيه توي صون" تطلق على بقايا الطعام التي تتبقى بعد تقديم القرابين في الطقوس التقليدية، وبقايا الطعام الذي يستعمل في الطقوس التذكارية التقليدية لا يمكن إعادة استعماله مرة أخرى. هكذا كانت حالة بطل الرواية الذي كان طالبا نجيبا متفوقا في كلية الطب، وتم اعتقاله وفصله بسبب نشاطه في الحركة الاشتراكية، وصدر حكم قضائي ضده يقضي بوضعه تحت المراقبة. ورغم أنه كطالب لم يخضع للسجن حسب القانون، إلا إنه تعرض للفصل من كلية الطب، ولهذا فإن كاتب الرواية أراد بذلك العنوان تشبيه وضع بطل الرواية ببقايا الطعام الذي يُقدم كقربان.









لكن علاقته بـ"هيانغ ران" ليست بذلك الشكل، فهي فتاة لهو ومحظية ومدمنة أفيون فوق ذلك. إلا أنه كان يراها شخصية تستحق العطف، وكان يرى أن الهروب منها في مثل هذا الوقت سيدفعها للمزيد من الإدمان والسقوط، ويجعل منها شخصا ميؤوسا منه. لم يكن ينظر للأمر من منظور إنساني بحت، لكنه كان يحتجّ على الواقع الذي جعل من مثل تلك الفتاة الجميلة والذكية شخصا محطما. كل مشكلتها نجمت من أنها وجدت نشأت كمحظية. وهناك من يرى أنها تستحق الموت بسبب إدمانها على الأفيون. شعر باك بضرورة أن يسمو فوق مثل تلك الآراء والأفكار البغيضة، وأن يتحداها ويتصدى لها على أرض الواقع، وأن يقف بجانب فتاته الجميلة وينقذها، وأن يتحمل من أجل ذلك كل ما سيتعرض له من انتقادات.





كان باك يشعر أن إنقاذ هيانغ ران هو بمثابة مهمة حملها على عاتقه ولا بد من تنفيذها بكل ما أوتي من قوة.









كانت هيانغ ران مستلقية على سريرها مغمضة العينين، وعلى الطاولة الصغيرة المجاورة علبة دواء مفتوحة. عند وقوفه بجانب السرير، فتحت عينيها وابتسمت ثم جلست على السرير وهي تتفحص ملامحه الغاضبة. دون أن يقول كلمة واحدة وجه لها صفعة قوية على خدها الأيسر. تحسست خدها دون أن تنبس ببنت شفة. فوجّه لها صفعة أخرى، وتلقتها دون أن تتحرك وبنظرات مثبتة على السقف. بعدها بدا باك وكأنه قد قرر الخروج من الغرفة، إلا أن هيانغ ران التي لم تتفوه بكلمة واحدة حتى تلك اللحظة، انتصبت فجأة واقفة وأمسكت بمؤخرة قميصه متشبثة بها وتشدها بقوة. حاول تخليص القميص إلا أنها ازدادت تشبثا به، وشرعت في البكاء. توقف وهو ينظر عبر النافذة، وهي تشده من ساقيه بقوة. ثم همهم: ها. ها. ها. هكذا هو الضمير الشخصي للمواطن العادي.





صب باك جام غضبه على هيانغ ران التي خذلته وخدعته وظلت تواصل إدمانها من ورائه. ورغم شروعه في هجرها والتخلص منها، ظلت هي متمسكة متشبثة به. وكانت هذه هي نهاية رواية "جيه توي صون"، بتلك الهمهمة المفعمة بالسخرية والتشاؤم.





الكاتب "كيم نام تشون":

ولد الروائي "كيم نام تشون" في "صونغ تشون성천" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن 평안" في عام 1911 وصار عضوا ناشطا في حركة المقاومة الاشتراكية العمالية الخاصة بالفنانين والأدباء في طوكيو عند التحاقه بالجامعة في اليابان. وقد بدأ الكتابة بمقال عن الحركة السينمائية عام 1930 ثم توالت كتبه في الرواية والمسرح. وكانت أغلب أعماله تدور حول شخصيات عادية في الحياة اليومية.