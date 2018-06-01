















"عندما ننادي شخصا ما من الخلف فإننا عادة ما نخاطبه باسمه. لكنها كانت مختلفة بعض الشيء. فهي لا تنادي مثل هذا الشخص باسمه، مثل ما يفعل الآخرون ، وإنما بلقب أو بوصف أو بأي عبارة تخطر لها. لا يبدو ذلك شيئا مفهوما لشخص منعزل انطوائي مثلي دائما يتفادى الحوار مع أي شخص بشكل مباشر ووجها لوجه. لكن أعتقد أن السبب الذي يدفعها لذلك هو طريقتها الخرقاء في التخاطب والتواصل مع الآخرين".





جزء من البرنامج الإذاعي:

بطل القصة شخص يحرص على حياته الفردية، على عكس بطلتها التي هي إنسانة مفرطة الطيبة لدرجة المضايقة، شديدة الاعتماد على الآخرين. وفي قصة "التحدث مع غريب"، نجد بطل القصة يصف تصرفات بطلتها بأنها تصرفات غير مفهومة له هو على الأقل.









"عندما طلبت منك في المرة الأولى مرافقتي إلى قسم الطب النسائي، هل تعرف لما اخترتك أنت بالذات؟ لأنك لا تبدو شخصا طيبا وهو ما لن يجرحني إذا رفضت. ذلك ما أعجبني فيك. أعجبني فيك ذلك البرود. "

#شريط المقابلة مع البروفيسور بانغ مين هو من قسم اللغة والآداب الكورية بجامعة سيول الوطنية أحست المرأة بأنه لا يرفضها لأي سبب يتعلق بها هي بالذات. وإنما بسبب رفضه للآخرين . فهي مجرد شخص من بين كل من يعرفه. أحست بأن كل العالم من حولها هو مجتمع بارد الأحاسيس، رغم أن الجميع يحاول أن يتظاهر بأنه غير كذلك، وبالتالي فإنه عالم تسوده مشاعر الخداع والنفاق. فالكثيرون يتظاهرون بالرغبة في تقديم مساعدات والقيام بأعمال خيرية ويتحدثون عن التضامن البشري فقط كشكل من الوجاهة الاجتماعية، لكنهم لا يتوارون عن إدارة ظهورهم لأشخاص ضعفاء يكونون بحاجة حقيقية ماسة للمساعدة.



الكاتبة "أون هي كيونغ":

ولدت الكاتبة "أون هي كيونغ" في "غو تشانغ" بمقاطعة شمال "جولا" في عام 1959. وقد حصلت على جائزة أفضل قصة قصيرة في مسابقة نظمتها مجلة "دونغ آه إيلبو"، بقصة عنوانها "ثنائي" في عام 1995 وهو ما دفعها للمضي قدما نحو احتراف الكتابة الأدبية. وفي نفس العام فازت بجائزة كبرى أخرى عن روايتها بعنوان "هدية من عصفور". وبعدها بعامين، حصلت قصتها القصيرة "التحدث مع غريب" على جائزة "دونغ صو 동서" للأدب.