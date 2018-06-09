



















"سيعود جين سو حيا. كان بعض الناس قد تلقوا إخطارات بوفاة أقاربهم وأحبائهم، بينما اختفى آخرون تماما دون أي أخبار أو إفادات من أي نوع. وبالنسبة لجين سو فقد تلقيت إشعارا يؤكد عودته اليوم، وأنا سعيد جدا بذلك النبأ".





تبدأ قصة "معاناة جيلين" من خلال مشهد الأب "مان دو" وهو يترقب خروج ابنه من القطار الذي حمل مجموعة من العائدين للوطن من المحاربين الذين شاركوا في معارك الحرب الكورية.





#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية جون سو يونغ

يسجل التاريخ أن تلك الحروب التي أودت بحياة أعداد كبيرة من البشر كانت مجرد حروب من أجل السلطة والهيمنة وفرض النفوذ وأن عائدها لا يساوي شيئا مقارنة بما تركته من مآسٍ وأحزان بشرية. حروب فقد فيها الكثيرون أرواحهم وأحباءهم من أبناء وأزواج وأصدقاء. الأعمال الأدبية للكاتب "ها غُن تشان" تركز على تسجيل كل ذلك كدروس ومواعظ وعبر تاريخية يجب الاعتداد بها من أجل خلق عالم مسالم. وهكذا يمكن القول إن قصصه تستهدف تصحيح التاريخ وفضح مآسي الحروب.









"ترك الأب ابنه هذه المرة يمشي أمامه. وبدأ يراقبه وهو يثب أمامه متوكئا على العكازين. وأخيرا قال الابن: أبي، لن أستطيع أن أعيش هكذا". قرد الأب قائلا: ماذا تقصد؟ لا تتحدث بمثل هذا السخف، فطالما أنك تستطيع أن تتنفس، فأنت تستطيع أن تعيش."





وصل الأب والابن إلى ضفة النهر، وانتابهما القلق.









"تأهب "جين سو" وهو يمسك بعكازيه بيد، وبسلة الأسماك في اليد الأخرى ممتطياً ظهر والده. جمع "مان دو" كل قوته وهو يحمل ابنه على ظهره ويحبس أنفاسه لعبور النهر. بدأ يتحسر بينه وبين نفسه على ما آل اليه حال ذلك الفتى الذي كان رمزا للقوة. "أواه يا ابني العزيز. كيف لهذا الظهر العجوز أن يحملك ويعبر بك النهر مثل مخلوق لا حول له ولا قوة. ربما كان الموت أفضل لك من مثل هذه الحياة البائسة". ورغم ما به من حزن وانكسار، إلا أن الأب تمكن من حمل ابنه على ظهره، والمضي في الطريق عبر النهر، نحو جبل يسمى "جبل التنين"."





الكاتب "ها غُن تشان" (من 21 أكتوبر 1931 إلى 25 نوفمبر 2007):

كانت هذه القصة القصيرة هي أولى القصص المنشورة للكاتب "ها غُن تشان" في عام 1957، والتي نالت جائزة أدبية كبرى وقتها. أكثر كتابات هذا الأديب تدور حول المآسي المتعلقة بالحرب والفقر والمعاناة خلال فترة التحرر الوطني وما أعقب ذلك من حرب أهلية.