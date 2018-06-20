







#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية جون سو يونغ

كُتبت قصة "الميدان" من وحي ثورة 19 إبريل عام 1960. وقتها كانت كل الكتابات الإبداعية الأدبية تدور حول الحرب الكورية ومآسيها وشرورها وحكاياتها ولم تأخذ الطابع التاريخي أو التسجيلي أو الأيدويولجي بعد. لكن قصة " الميدان" التي وُلدت من رحم ثورة 19 إبريل ركزت بوضوح على مفاهيم وأفكار منحازة للحرية والديمقراطية على النحو الفكري العقائدي الذي بدأ في التبلور عالميا وجماهيريا في ذلك الوقت.









"كان الميدان عبارة عن مكان لليالٍ كالحة من الشرور والجرائم والجشع والخيانة والتآمر، وليس ميدانا للتنافس السياسي النزيه والشريف. كان الشرفاء من الناس يغلقون أبوابهم ونوافذهم خوفا من تسرب تلك الأشياء القبيحة إلى داخل بيوتهم. كان الميدان بالنسبة لهم هو رمز للمكر والخديعة والجريمة بشتى أشكالها، وكان أبرز ما يمثلها لديهم هو تلك الغرف السرية بكل ما فيها من أسرار وغموض وممارسات شيطانية. كانت تلك المياديين وما تمثله من شرور تظل خالية مهجورة بعد انتهاء المناسبات التي تنظم داخلها، ويتفاداها الجميع ويبتعودن عنها، ما عدا زمرة من الأشرار واللصوص".









كتب "تشيه إين هون" في مقدمة النسخة المعدلة لقصته في عام 1961، ما يلي: "الكثير من الناس يضطربون عند دخول الميدان أو عبوره أو حتى البقاء لبعض الوقت في غرفه السرية. الميدان هو غرفة سرية للجماهير العريضة، والغرفة السرية هي ميدان الشخص الواحد وسجن الفرد"









"يتحدثون عن الشعب، ولكن أين هو الشعب؟ لم أشاهد الشعب الذي ظلوا يبشرون به. ولم أرَ نظاما مثل ذلك النظام الذي كانوا يتحدثون عنه. ظللت أعيش هنا كمجرد جسد. لم أكن أمتلك تصرفا في حياتي، بل كان الحزب هو ما يدير حياتي ويتصرف فيها كما يشاء. الحزب هو الذي يقرر ويوجه، وليس علينا سوى أن ننفذ ونصفق. لم أشهد منذ مجيئي لا مواطنين عاديين ولا عمال ولا فلاحين. مجرد مخلوقات وكائنات لا حول لها ولا قوة لا تفعل شيئا سوى أداء طقوس شامانية مرسومة، وكأنهم قطعان تردد هتافات مثل الببغاوات"





هل يا ترى نجح الكاتب "تشيه غين هون" في العثور على ميدان لديه غرف سرية؟ أو غرف سرية متصلة بميدان؟ ... على أي حال، نحن نعرف أنه حاول على الأقل أن ينقل لقرائه صورةً توضح مدى مرارة الانقسام الوطني لكوريا وتأثيراته على الناس في الكوريتين، جنوبا وشمالا.





الكاتب " تشيه إين هون" (وُلد في 13 أبريل 1936 في "هويه ريونغ 회령"):

اندلعت الحرب الكورية عندما كان طالبا في المدرسة الثانوية مما دفع أسرته للهروب إلى الجنوب حيث التحق بالجامعة ثم عمل مترجما في الجيش الكوري الجنوبي قبل أن يبدأ حياته ككاتب محترف. وتم نشر قصة " الميدان" في عام 1960 عندما كان شابا في الرابعة والعشرين من العمر.