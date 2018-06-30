







#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية جون سو يونغ

اندلعت الحرب الكورية عندما كانت بارك طالبة في الجامعة، وراح ضحية تلك الحرب اثنان من أعز أقاربها، وهما شقيقها الأكبر وخالها. كان ذلك بعضا من الجراحات العميقة الغائرة التي تركتها الحرب في نفس الكاتبة، والتي سعت للتعبير عنها من خلال كتاباتها الأدبية الإبداعية وبواسطة استعراض العديد من الأحداث المأسوية، مثل الاحتلال الياباني والحرب الأهلية، مما أدى إلى حدوث تفتت في النسيج الاجتماعي، وأحداث مؤسفة ومؤلمة على المستوى الفردي الشخصي.









"قررت الأسرتان تزويج العاشقين، غير أن المفارقة جاءت من الرفض التام من جانب مان دُك لإتمام ذلك الزواج وسط اندهاش الجميع، لكنه قال إن حبه الذي لا يتطرق إليه شك للفتاة التي يهيم بها، هو ما يمنعه من إتمام ذلك الزواج. اصطحب حبيبته في تلك الليلة القمرية المضيئة ليختلي بها ويبثها ما يحمله لها من عواطف جياشة. لم يشك أحد من الأسرة أو الأصدقاء من أن المعشوقة ستظل في الحفظ والصون وهي بين ذراعيْ عاشقها الولهان دون أن يمس شعرة منها. بعدها، تم تجنيد الشاب العاشق وودع حبيبته متجها لميدان القتال".









بعد مغادرة مان دُك، غادر بعده الكثير من الشباب إما للتجنيد الإلزامي وإما لمعسكرات العمل القسري الشاق، ولم يتبق في القرية سوى قلة من كبار السن. بعدها بدأت تتوالى الشائعات بخصوص إجبار الفتيات والمراهقات على العمل كفتيات ترفيه في معسكرات الجيش الياباني، وهو ما صار يعرف باسم "نساء المتعة".









"جاء شقيق "غوب دان" الذي كان يعمل في مصنع حربي في المدينة وبرفقته رجل في متوسط العمر يعمل في وظيفة كتابية في المصنع وقد سبق له الزواج. رغم ذلك وافقت الأسرة على تزويجه من "غوب دان"، حيث لم يكن أمام الأسرة أي بديل لتفادي انتزاع ابنتها الحبيبة من أحضانها للزج بها كفتاة متعة في معسكرات الجيش الياباني."





بعد نهاية الحرب الكورية، صارت المنطقة الواقعة شمال خط العرض 38 ضمن الأراضي الكورية الشمالية، وهو ما أدى إلى قطع كل احتمالات حدوث اتصال بين الحبيبين القديمين.









الكاتبة "بارك وان صو" (من 20 أكتوبر 1931 إلى 22 يناير 2011):

التحقت بارك بجامعة سيول الوطنية ودرست الأدب الكوري، لكنها لم تستمر في الدراسة بسبب اندلاع الحرب الكورية مما أجبرها على هجر الدراسة والبقاء في المنزل بعد أن تزوجت وصارت أما. وفي 1970 كتبت ونشرت قصة بعنوان "الشجرة العارية" ونالت عنها جائزة أدبية. وقد دفعها ذلك لاحتراف الكتابة الأدبية، وكانت معظم قصصها تركز على مسائل تتعلق بالحرب والقمع والاضطهاد الذي عاشته وعايشته تحت الاحتلال الياباني والحرب بين الكوريتين.