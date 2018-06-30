











"غادر الأوتوبيس فندق جوسون في تمام الساعة الثامنة صباحا. وبعد حوالي ساعة على الطريق، بدا له وكأنهم يتوسطون منطقة تعج بالحركة والنشاط والضجيج والضحكات المتناثرة من عدد من الصحفيين الأجانب، الذين كانوا في حالة مرح وابتهاج على عكس نظرائهم الكوريين الجنوبيين. كان الأوتوبيس في طريقه لعبور نهر "إيم جين". مؤثر كان يبدو له وكأن الأوتوبيس يئن ويصرخ في غضب وهو يمر فوق الجسر وسط مشاهد مرعبة مثيرة للخوف من أعمدة حديدية صلبة تتساقط داخل قاع النهر. وبمجرد الوصول لمنطقة بان مون جوم هدأت حركة وضجيج الصحفيين الأجانب، وصارت الوجوه تعكس تجهما وقلقا".









وبينما كان الصحفيون الكوريون الجنوبيون منهمكين في التقاط بعض الصور التذكارية في "بان مون جوم"، كان الكوريون الشماليون يكتفون بالجلوس داخل الغرف المخصصة لهم. كانوا يتبادلون أحيانا أطراف الحديث مع نظرائهم الجنوبيين، لكنها كانت دائما أحاديث باردة متحفظة وسطحية وخالية من أي محتويات مفيدة.









"قالت: "لا تعتمد على مثل ذلك الإحساس الخادع بالرحمة. فكر في كل من حولك ممن يعانون من الفقر لأبسط الاحتياجات الضرورية"... فرد قائلا: "لا. ليس ذلك صحيحا. كل من حولي هم أشخاص مكتفون، وليسوا بحاجة لأي مساعدة خارجية من حيث الاحتياجات الرئيسية. ربما لدى بعضهم الكثير جدا من الحاجات المتنوعة التي هي فوق الحاجات الرئيسية لكنها احتياجات كمالية وذات رفاهية لا تمثل في الوقت الحاضر أي شكل من الضروريات". فردت قائلة في ختام الحوار: أنت عنيد جدا"".





#شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية جون سو يونغ

بان مون جوم منطقة مهمة جدا في التاريخ الحديث لشبه الجزيرة الكورية لأنها ظلت دائما منطقة مواجهة وانقسام وتهديدات عسكرية مستمرة ودائمة، وحرب محتملة قابلة للاشتعال في أي وقت. لكنها ظلت أيضا منطقة تقارب محتمل بين الكوريتين ولمشروعات تعاون بينهما. ربما لا تكون الاجتماعات واللقاءات المشتركة هي الأمر المهم في حد ذاته وإنما ما يستتبع ذلك من لقاءات شخصية وحراك شعبي وجماهيري بكل ما فيه من أبعاد ثقافية، وهو ما يعتبر أمرا أكثر أهمية من الجوانب الرسمية.





الكاتب "لي هو تشول" (من 15 مارس 1932 إلى 18 سبتمبر 2016):

عاد لكوريا الجنوبية بناء على إرادته في عام 1951. وكان أول لقاء له بمنطقة بان مون جوم في عام 1960 عندما جاءها في زيارة عمل خاصة لتغطية مهمة صحفية. نشر قصة بان مون جوم في عام 1961 في المجلة الأدبية "سا سانغ كيه 사상계"