















"كانت ثمار الفلفل الأحمر متدلية من الفرع قابلة للسقوط مع أي هزة خفيفة. التقط "جونغ إيل 중일" ثمرة وفركها بين أصابعه وقرّبها لأنفه ليستنشق رائحتها الطيبة. كانت ثمرة متماسكة ولامعة مثل بشرة "سو يون 수연".









"بابريكا" هي قصة حول "سو يون"، الفتاة الفيتنامية المتزوجة من فلاح كوري في مزرعة لإنتاج الفلفل الأحمر. وتعالج القصة تعامل المجتمع الكوري مع الزوجات الأجنبيات مثلها.









#شريط المقابلة مع البروفسور "بانغ مين هو" أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية

ثمار البابريكا أو الفلفل ليست من النباتات شائعة النمو في تربة شبه الجزيرة الكورية، حيث ظلت تًستورد من الخارج، وهي تنمو كلوحة شديدة الجاذبية من حيث الشكل والألوان التي تشمل الأحمر والأخضر والأصفر. ويبدو أن الكاتبة كتبت هذه القصة القصيرة بعد أن قامت بما يشبه البحث الكامل حول نبات الفلفل. بطلة القصة هي "سو يون"، وهي مثل ثمار الفلفل مستوردة من الخارج، حيث جاءت من فيتنام. وكان عليها، مثل ما كان على اشجار الفلفل أن تتأقلم مع البيئة الجديدة في كوريا. ولذلك يمكن اعتبار أن الفلفل الأحمر رمز لتواصل وتكيّف المهاجرين الأجانب مع المجتمع الكوري..













"تناول "جونغ إيل" قلما آخر من الحافظة التي تحتوي على العديد من الأقلام، وكتب على الورقة بخط أنيق اسم "سو يون"، وقال لها: "هذا الاسم من أجلك. هل يعجبك؟". هزت رأسها بعد أن فهمت بالكاد ما يقول. كان اسمها الفيتنامي "تشو إين 츄엔"، لكن زوجها كان يعتبر أن نطقه صعب."





يعامل جونغ إيل زوجته بنفس الشكل الذي يتعامل به مع الفلفل الأحمر، وهو يعتقد أنه حب، لكنه الواقع عاطفة مشوهة، فقد قرر تغيير اسمها الأصلي لمجرد أن نطقه صعب عليه.









"نظرت نحو الشمس المائلة في اتجاه الغروب ثم بدأت في تناول ثمرة فلفل ومضغها ببطء. وقررت الذهاب إلى الساونا وتقديم الثمرة الثانية للجندي الصديق "نا". مضت ونكهة الفلفل الذكية ما تزال تملأ فمها."













الكاتبة "صو صونغ ران"

وُلدت في إيكسان في مقاطعة جولا الشماليةعام 1967. بدأت الكاتبة "صو صونغ ران" حياتها الأدبية بعد فوزها بجائزة أدبية للكتّاب الجدد في عام 1996. وكانت قصة "بابريكا" هي أول عمل منشور لها في عام 2007.