جسد بنفس الأسم و العمر و لكن حياة مختلفة تماماًكيم ميونغ مين ـ كوتشانغ سوك (بدور سونغ هيون تشول)قصة رجلين يعيشان حياة مليئة بالأحداثرحلة اكتشاف الذات التي تم عكس مصيرها بسبب القدر.جو يون هوا ( را مي ران)سونغ هيون تشول ( كيم ميونغ مين، كو تشانغ سوك)سون هيه جين ( كيم هيون جو)أول حلقة في 2 أبريل الساعة العاشرة مساءًكل اثنين و ثلاثاء ( 20 حلقة )