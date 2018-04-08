2018-04-02
" معجزة لقائنا " درما الأثنين و الثلاثاء على الKBS 2TV
2018-04-02
المسلسل الدرامي اليومي على قناة كي بي إس 2 "النتسوق الشخصي الغامض"
2018-02-26
الدراما اليومية على قناة كي بي إس الأولى "أنا أحبك أيضًا".
2017-11-13
البرمجة الموسعة والتعديل الإداري في الإذاعة الإنجليزية بكي بي إس وولد راديو
2017-09-06
دراما الأربعاء والخميس "مانهول" على قناة كي بي إس 2 (مانهول تعني: عالم بيل العجيب).
2017-08-11
دراما الجمعة والسبت "أقوى عامل توصيل" على قناة كي بي إس 2
2017-08-04
قناة كي بي إس 2، دراما "مدرسة 2017" التي يتم بثها يومي الإثنين والثلاثاء
2017-07-13
الدراما المتنوعة "فريق إدارة دراما الأيدول" على قناة الكي بي إس.
2017-06-08
الدراما المتنوعة "أفضل ضربة" على قناة كي بي إس 2
2017-06-05
كي بي إس "صوت قلبك" توقيع الغناء
2016-12-08