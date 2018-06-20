ما هي المشاعر التي يشعر بها البشر عندما يصبر الرجل الآلى جزءا من الحياة؟ماذا لو بدأ الروبوت بالشعور كالإنسان، و يقع في الحب مع إنسان؟الممثل سو كانغ جوون يلعب دورين كإنسان و رجل آلي في الدراما الجديدة " هل أنت إنسان"، و التي تدور أحداثهافي مجتمع يفقد فيه الناس احساسهم البشري بسبب الطموح. الرجل الآلي اسمه " نام شين" يبدو أنه كإنسان، يعامل الناس بدفء و براءة تجعلنا نتسائل ماذا يعني أن تكون إنسان حقيقيالإنسان "نام شين" ، الذي يلعبه سيو كانغ جون ، يعمل من أجل البقاء في وسط جشع وطموح لشركة PK Group. تخلق أمه أوه رو را ، وهي هيئة مشهورة عالمياً في علم الدماغ ، الروبوت "نامشين الثالث" ، الذي يلعبه أيضاً سيو كانغ جون ، وهي تفكر في ابنهايتم إلقاء نام شين الثالث في عالم الإنسان التنافس الشرس ويلتقي جانج سو - بونغ ، الذي يلعبه غونغ سيونغ يون ، الذي هو إنساني للغاية وغير قابل للتنبؤ بكل الطرق ويحاول اكتشاف إجابات لما هو الحب الحقيقينام شين ، نام شين الثالث يلعب دوره سيو كانغ جوونكانغ سونغ بونغ يلعبه جونج سونج يونجي يونغ هون يلعبه لي جون هيوكسيو يي لعبت من قبل بارك هوان هيبدأ العرض في 4 يونيو في العاشرة مساءًو يعرض كل أثنين و ثلاثاء في العاشرة مساءُ ( 16 حلقة )