المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

أمس كان فصل "كيونغ تشيب 경칩" أحد الفصول الموسمية الكورية الأربعة والعشرين. ويعني المقطع الأول "كيونغ" مفاجأة، والثاني "تشيب" يعني الاختباء، وتعني الكلمة المركبة من المقطعين أن الحيوانات في بياتها الشتوي يفاجئها الربيع فتفيق من سباتها. وكان الناس في الماضي يظنون أن الرعد والبرق في أول الربيع يوقظان الحيوانات من بياتها الشتوي ويدفعانها للخروج من مخابئها. كان الرعد يعني أن قطرات المطر الربيعي الأولى بدأت في الهطول لتسقي براعم الربيع. كما كانت الأمطار الربيعية أيضًا بمثابة نداء للفلاحين ليبدأوا لأعمال المزرعة المرهقة. وقد كتب العالم التقليدي "تشيه جي هونغ 채지홍" من عصر جوسون قصيدة للاحتفال بفصل "كيونغ تشيب 경칩". فقد كان فصل الربيع هو ذلك الوقت من العام الذي يفتح فيه الناس أبوابهم ونوافذهم على مصراعيها ليدخل هواء الربيع النقي إلى بيوتهم. ومن المعروف أن بعض الكوريين يأكلون بيض الضفادع قرابة يوم الكيونغ تشيب، وذلك لاعتقادهم أن تناولهم لبيض الضفادع في ذلك التوقيت سيجعلهم أكثر صحة، لكن الخلط بين بيض الضفادع والعلاجيم قد يكلفهم حيواتهم، كما تذكر الأخبار من حين لآخر وفاة بعض الأشخاص لتناولهم بيض العلاجيم السام. في الماضي، لم يكن الغذاء متوفرًا، خاصة البروتينات وما شابهها، فكان الناس يلجأون لملء هذا النقص ببيض الضفادع المتوفر في كل مكان. وفي ذلك الوقت من العام، يزدهر كل شيء، ولطالما كان من الرائع أن ينظر المرء لكل تلك الحيوات الجديدة المزدهرة المتمثلة في البراعم الصغيرة، وصغار الحيوانات، وحتى الأطفال الرضع. كان السنونو دائمًا من أبرز رموز الربيع، حيث يعود الطائر إلى شبه الجزيرة الكورية في الربيع بعد انتهاء مدة بياته الشتوي في الجنوب. كان هنغ بو قد أنقذ طائرا في العام السابق، فعاد الطائر ليعطيه بذرة شمام سحرية للتعبير عن امتنانه. ولا شك أنه من الأسرع والأقصر للطائر أن يطير فوق البحر حتى يتم رحلته من الجنوب الصيني إلى جبل جيري حيث منزل هنغ بو، لكن الطائر لم يفعل ذلك، بل طار فوق البر عابرًا فوق عدة مناطق أثرية وطبيعية في الصين، ومر أيضًا على بكين نفسها قبل أن يعبر نهر يالو، ويتوقف عند هانيانغ، وهو الاسم القديم لسيول، قبل أن يذهب إلى بيت هنغ بو. والسبب وراء ذلك هو أن من ألف أغنية البانسوري أرادها أن تكون أكثر إثارة وإمتاعًا للسامعين. الربيع هو الفصل الذي تستعيد فيه الأشجار رونقها وتصبح أكثر خضرة ورطوبة. فغصون الأشجار التي جففها الشتاء وأضعفها، تصير ممتلئة خضراء تسر الناظرين في الربيع. وهذا هو تأثير الربيع الحيوي. ويحب الكوريون احتساء عصارة أشجار القيقب في هذا الوقت من العام، لاعتقادهم أن هذا يحل مشاكل المعدة ويسهل الهضم. هذا ويُطلق على عصارة أشجار القيقب اسم "ماء الحياة" وذلك لأنها تمتص من أعماق الأرض. وبعض الناس يظن أن استخراج العصارة من الأشجار قد يؤذي الأشجار، لكنه ليس كذلك، فكما يفيد التبرع بالدم صحة المتبرعين أحيانًا، فإن استخراج العصارة من أشجار القيقب لا يضرها طالما تم بشكل صحيح وبمعدل متوسط.

المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطوعة "كيغوري إيه غيه 개구리" بعزف "أن إن كيونغ 안은경" على البيري

- مقطوعة "جيبي نوجنغ غي 제비노종기" غناء "أو جونغ سوك 오정숙".

- أغنية "سبرينغ دانس" أو رقصة الربيع أداء فريق "كريم 그림".

