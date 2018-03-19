كونغمودوهاغا / نابيغا دويو / زهور الأزالية

أقدم أغنية كورية تراثية وصلت إلينا هي أغنية "كونغمودوهاغا 공무도하가" التي كُتبت في عصر كوجوسون، وهي مملكة بالغة القدم يُفترض أنها قد أسست عام 2,333 قبل الميلاد واستمرت حتى 108 قبل الميلاد. لا يُعرف تحديدًا متى أُلفت الأغنية، لكن لا بد أنها ألفت قبل ألفين عام تقريبًا، لأنها ذكرت في وثيقة صينية قديمة تعود لمملكة الهان الصينية الشرقية، وهي مملكة استمرت من عام 25 ميلاديًا إلى 220 ميلاديًا. وطبقًا لهذه الوثيقة، فإن الأغنية تعود إلى الوقت الذي شهد فيه بحارٌ يدعى "كواكري جاكو 곽리자고" حدثًا غريبًا. وما رآه هذا البحار هو رجل أشعث يُمسك بقارورة خمر يقفز في النهر لسبب ما. سارعت زوجة الرجل في محاولة لتُمسك بزوجها لئلا يسقط في النهر، لكنه غرق في النهر في النهاية. صدمت المرأة لرؤية زوجها الغارق، وغنت أغنية تمزق نياط القلب لشدة ما فيها من حزن قبل أن تُلقي بنفسها في النهر هي الأخرى. كانت الأغنية التي غنتها المرأة هي أغنية "كونغمودوهاغا 공무도하가". بعد أن شاهد البحار المأساة كاملة، عاد إلى منزله وقص ما رآه على زوجته "يو أوك 여옥". تأثرت زوجته بالقصة للغاية، وراحت تغني نفس الأغنية التي غنتها الزوجة المسكينة. وقيل إن غناءها كان مؤثرًا حتى أنها أبكت كل من سمعها. ضاع لحن "كونغمودوهاغا 공무도하가" الأصلي بمرور الزمن، لكن الكلمات بقيت محفوظة بفضل الكتاب الذي يعود لعصر مملكة الهان. وكان كتاب أغاني، يحتوي على مجموعة من الأغاني التي يُمكن غناؤها على ألحان الآلات الوترية. وذكر أغنية "كونغمودوهاغا 공무도하가" في كتاب صيني يشير إلى أنها كانت أغنية ذات شعبية حتى في الصين لفترة طويلة من الوقت، فلا بد أن الأغنية كانت قد مست شغاف قلوب الكثيرين. كانت "كونغمودوهاغا 공무도하가" تغنى على أنغام آلة "كونغ هو 공후" وهو ما جعل الأغنية تعرف أيضًا باسم "كونغ هو إين 공후인" والكونغهو هي أجاة وترية تعزف عن طريق تحريك الأوتار بالأصابع. وهي أقرب إلى الهارب الغربي منها إلى الكومونغو أو الكاياغم الكوريين. وهناك عدة أنواع من الكونغ هو، مثل "سو كونغ هو 수공후" والـ"وا كونغ هو 와공후". وعلى الجرس الرئيسي لمعبد "سانغ وون سا 상원사"، نُقشت فتاة جميلة تعزف على الكونغ هو وأخرى تعزف السنغ هوانغ. كان الناس قديما يظنون أنه إذا مات أحدهم، فإن روحه تتحول إلى فراشة. ولا تزال آلة الكونغهو موجودة حتى اليوم، لكن طريقة عزفها ضاعت مع مرور الزمن. لذلك، قامت الموسيقية "جوبويون 조보연" وبعض زملائها بتحديث الآلة وابتكار طرقًا لعزفها، ومن ثم تأليف مقطوعات موسيقية لتُعزف بها. وبالعودة إلى الربيع وما يبثه من بهجة وحيوية، أذكركم يا أصدقائي بأكثر الزهور المرتبطة في أذهان الكوريين بالربيع: زهور الأزالية. وسنختم حلقة اليوم بأغنية قائمة على قصيدة كيم سو وول الأيقونية، قصيدة زهور الأزالية 진달래꽃، وهي أغنية تدور حول الحزن الذي يثيره فراق الحبيب.

المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - أغنية "كونغمودوهاغا 공무도하가" تلحين "وون إيل 원일" وغناء السوبرانو "لي تيه وون 이태원" مع أوركسترا الكي بي إس للموسيقى التراثية.

- مقطوعة بعنوان "نابيغا دويو 나비가 되어" أو صارت فراشة، تلحين "لي كي كيونغ 이기경" وعزف "جوبويون 조보연" على الكونغهو.

- أغنية "زهور الأزالية 진달래꽃" تلحين "كيم ديه صُنغ 김대성" وغناء "كانغ غوون سون 강권순".

