جونغ صن أراري / هانوبيك نيون / بيت تيو

غالبًا ما يظن الناس أن الأغاني الشعبية هي أغانٍ أُلفت منذ زمن بعيد جدًا جدًا. وأغلب المقطوعات الموسيقية القديمة إما تضيع أو تبقى كما هي دون تغيير في شكلها أو طرق عزفها عبر الأجيال. لكن هناك أغنية تقليدية معينة يزداد تقدير الكوريين لها كلما مر الزمن، وتظهر لها إصدارات جديدة باستمرار، وهي، كما لا بد أنكم قد خمنتم، أغنية أريرانغ. وغالبًا ما يطلق على أريرانغ اسم "أغنية الشعب الكوري"، فهي أغنية كفيلة بتوحيد جميع أطياف الشعب الكوري في لحظة، سواء كانوا من الكوريين الشماليين أو الجنوبيين، المقيمين داخل كوريا أو خارجها. ومن المميز في أغنية أريرانغ أنها تضفي المزيد من السعادة في الأجواء السعيدة، والمزيد من الحزن في الأوقات الحزينة، فكأن لها القدرة على إثراء التجربة العاطفية لأي مناسبة مهما كان لونها. كما أن الجميع يحبها بغض النظر عن العمر أو الفئة الاجتماعية، ولا يزال يظهر منها نسخ جديدة لتناسب الأجيال الجديدة. وقد اختار اليونسكو أغنية أريرانغ ضمن التراث الإنساني غير الملموس عام 2012 لكثرة صورها وتنوعها. ومن ضمن أقدم أغاني أريرانغ أغنية "جونغ صن أراري 정선아라리" من منطقة جونغ صن في مقاطعة كانغ وون. لا يعرف أحد على وجه التحديد وقت ظهور جونغ صون أراري الأول، لكن بعض العلماء يؤرخ ظهورها لأوائل عصر جوسون. بعد سقوط مملكة كوريو، فر نبلاء كوريو الذين كانوا يعارضون إقامة جوسون إلى المنطقة الجبلية في جونغ صن حيث اختبأوا في عمق الجبل. وكتبوا الكثير من الأشعار والأغاني التي تصف شوقهم إلى الأيام الخوالي وموطنهم الذي ولى دون رجعة. وقد حظت إحدى تلك الأغاني بشعبية كبيرة بين قاطني منطقة جوسون، وهي الأغنية التي عرفت بعد ذلك بجونغ صن أراري. يرى بعض المؤرخين أنها انتشرت في المنطقة في القرن التاسع عشر وليس قبل ذلك. لكن الأغاني التراثية لا تنتشر في ليلة وضحاها. والحقيقة أن تاريخ ظهور الأغنية أو وقت انتشارها لا يهم كثيرا، فما يهم حقا هو أنها تصف مشاعر وآلام الناس الذين عاشوا في تلك المنطقة لفترة طويلة جدا. وتتميز الأغنية بارتفاعات وانخفاضات صوتية متتالية، تماثل الارتفاع الشاهق لجبال كانغ وون والعمق السحيق لوديانها وأخاديدها، وهو ما يضفي على الأغنية المزيد من الشجن. ومن ضمن أغاني أريرانغ الشهيرة "هانوبيك نيون 한오백년" أو خمسمائة عام. انتهت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ منذ بضعة أسابيع وسط إعجاب عالمي. ولا بد أن النجاح الذي لاقته الدورة أثار مشاعر الفخر والاعتزاز لدى سكان مقاطعة كانغ وون. والأغنية التي تظهر مرح أهل كانغ وون دو أكثر من غيرها هي أغنية "كانغ وون دو أريرانغ 강원도 아리랑”. وما يميز الأغنية هو ما يعرف بإيقاع ال"أوتموري 엇모리”، وهو إيقاع سريع غير منتظم. وفي إيقاع الأوتموري، تعتبر كل عشرة إيقاعات دورة إيقاعية كاملة. وفي أغلب الأحيان يتم تقسيم الإيقاعات إلى مجموعتين تتكون كلا منهما من خمس إيقاعات، إما في الأوتموري فيتم التبادل بين مجموعات من إيقاعين أو ثلاثة، مما يجعل اتباع الإيقاع العام صعبا. لكن هذه الإيقاعات غير المنتظمة تخلق نوعا من التناغم اللطيف هو ما يميز أغنية أريرانغ كانغ وون دو.

المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- أغنية "جونغ صن أراري 정선아라리" من منطقة جونغ صن في مقاطعة كانغ وون بصوت "كيم بيونغ غي 김변기” و"باك كيونغ وون 박경원”.

- "هانوبيك نيون 한오백년" أو خمسمائة عام بصوت "جون يونغ رانغ 전영랑” بمصاحبة فرقة "بريلود 프렐류드” التراثية.

- أغنية كانغ وون دو أريرانغ أوركسترا الغرفة المغلقة هانمويم 한모음실내악단، وأغنية آري آري 아리아리 تلحين وتحديث الموسيقي الماليزي "بيت تيو 피트 테오”.



