بوهوجا / دوديري / تشون سيه مان سيه

هناك اختلافات وتشعبات كثيرة داخل الموسيقى الملكية الكورية التقليدية. فهناك ثلاثة فروع من الموسيقى الكورية: الـ"آأك 아악"، والـ"دانغ أك 당악" والـ"هيناغ أك 향악". هذا وقد أتى كل من الـ"آأك 아악" والـ"دانغ أك 당악" من الصين في عصر غوريو، أما الهيانغ أك فهي موسيقى ملكية تقليدية كورية خالصة، ولم تأتِ من الخارج. والـ"آأك 아악" هو نوع من الموسيقى يُعزف أثناء مراسم التبجيل الجنائزية التي تقام لكونفوشيوس أو العلماء الكونفوشيوسيين، أما الدانغ أك فكانت تُعزف خصيصًا لأفراد العائلة المالكة. وهذان النوعان الموسيقيان وصلا إلى كوريا من خلال الصين أصلًا، لكننا نعتبرهما من الموسيقى الكورية لأنهما استخدما للتعبير عن المشاعر والأحداث الكورية خلال ألف عام وأكثر، ولأنهما أثريا الموسيقى الكورية بشكل كبير. "بوهوجا" هي كلمة تعني: المشي على الهواء. وقد كتبت كلماتها الأصلية بالرموز الصينية. وتقول كلمات مقطع منها: "بينما ينفتح باب السماء، أولًا يحمر البحر / وتغمر الطاقة السعيدة الرمال الحمراء والفأس / بينما تنساب أنغام الموسيقى السماوية، في مدح جمال السماء / يصطف طائر العنقاء الذهبي والوزة الفضية / وبينما يملأ عبير زهور الأوركيد الهواء، يتراقص كل شيء طربا / وتسمع حفيف أغصان الأشجار النحيفة وهي تتمايل وسط النسيم العليل / عندما يصل الربيع إلى القصر الملكيّ، يقام حفل كبير تملؤه ثمار الخوخ الطيبة / وتتراقص الأثواب الحريرية كبتلات الورود البرية / ننحني مرتين، ونتمنى ثلاث أمنيات / الأولى: أن يعيش الملك حياة طويلة / والثانية: أن يعم السلام القصر والمملكة

والثالثة: أن تغمر الموسيقى السماوية أنحاء العالم أجمع / وسترتفع الكؤوس طويلًا من أجل هذه الأمنيات الثلاث" كانت الحفلات تُقام في القصور الملكية للاحتفال بالمناسبات الخاصة، وكان المدعوون يرفعون كؤوسهم إعرابًا عن رغبتهم في أن يعم السلام والرخاء المملكة. وهناك لازمة موسيقية تتكرر بنهاية هذه المقطوعة، ويُطلق على هذه اللوازم الموسيقية المتكررة اسم "هوانيب 환입" أو "دوديري 도드리". ويُطلق الاسم نفسه على المقطوعات الموسيقية التي يدخل فيها متغيرات مقصودة على اللازمة الموسيقية المتكررة. مقطوعة "دوديري" هي نسخة مختلفة من "بوهوجا". ولا بد أن هذه المقطوعة راقت كثيرًا للناس قديمًا، مما أدى بدوره إلى ظهور المزيد من النسخ المختلفة منها. ومن ضمن تلك النسخ، نسخة تعزف لحن "دوديري" بأوكتيف أعلى، ولذلك يُطلق عليها اسم "أوت دوديري 웃도드리" أو دوديري العالية، لأن نغمتها أعلى بمقدار أوكتيف. أما الدوديري الأصلية فيطلق عليها "ميت دوديري 밑도드리" أو الدوديري المنخفضة ليمكن تفرقتها من الدوديري العالية. ومن ضمن المقطوعات الموسيقية التي أُلفت على غرار الأوت دوديري مقطوعة "تشون سيه مان سيه 천세만세" أو مرحى لألف عام، وهي تجميع لثلاث مقطوعات موسيقية يُمكن عزفها بالتتابع أو كل على حدة. وبما أنها سريعة الإيقاع وتتسم بالحيوية، يتم اختيارها دائما لتعزف في خلفية مشاهد الاحتفال في البرامج التاريخية. هناك العديد من المقطوعات الموسيقية الكورية التقليدية باسم "دوديري".



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطوعة "بوهوجا 보허자" بأداء أوركسترا الموسيقى الملكية التقليدية التابعة لمركز الكوك-آك التقليدي.

- مقطوعة "دوديري 도드리" على الكاياغِم بأداء "كيم جونغ جا 김정자".

- مقطوعة "تشون سيه مان سيه 천세만세" أداء أوركسترا الكي بي إس للموسيقى التراثية.



