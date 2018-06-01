هوي شيم غوك / هواتشونغ / بوريوم

من الأغاني التراثية المفضلة لدى الأجيال القديمة أغنية "هوي شيم غوك 회심곡" أو أغنية الندم. وكلمة "هوي شيم" تعمي حرفيا: التفات القلب للوراء، أي أن المرء يلتفت لينظر لما مضى من حياته ويبصر مواضع الخطأ والخلل ويبدي الندم عليها. والأغنية كتبت من منظور روح فارقت الجسد الذي كانت تسكنه حين كانت الحياة لا تزال تنبض فيه. وبينما تستعد روح المتوفى لعبور الحاجز إلى العالم الآخر، يتذكر الحب والعناية التي غمره والديه بها، وينصح من لا يزالون على قيد الحياة بعيش حياة لا ندم فيها وأن يعتنوا بآبائهم وأمهاتهم. يقول مقطع من الأغنية: "حين رباني أبويّ / كانا يشفقان علي من برد الشتاء وقيظ الصيف / وقد اعتنيا بي أيما عناية، ومن أجلي أنفقا كل المال الذي يملكان / لكنني كنت أصغر من أن أدرك حبهما لي / الحياة تنزلق بسرعة كقطرة ندى على عشبة خضراء / فليس من السهل أن تعود طالما سلكت طريقا خطأ / عندما يسقط الجسد الذي كان ينبض أمس بالحياة والصحة ضحية للمرض / فإن الشخص الذي تسارع بالاتصال به هو أمك، وكل ما تشتهيه حينها هو الماء"

كان الرهبان البوذيون يغنون أغنية تدعى "بومبيه 범패” أثناء تأدية المراسم نفسها، لكنها كانت تغنى بالصينية أو السنسكريتية، مما كان يعني أن المستمعين لم يكن بإمكانهم فهمها، لذلك كان الرهبان الكوريون يعيدون أداءها مترجمة للغة الكورية في نهاية المراسم، وهي الأغنية التي تدعى "هواتشونغ 화청” أو هوي شيم غوك. وتحتوي الأغنية على عدة قواعد وإرشادات أخلاقية. وعندما تكون المراسم مقامة في جنازة أحد الوالدين، غالبا ما تنهمر دموع الأبناء في حسرة وندم عند سماع الأغنية. وقد أخذ مطربو الأغاني الشعبية التقليدية هذه الكلمات والألحان وطوروها ليغنونها للعامة في المناسبات العادية. وهذه الصورة هي ما اشتهرت باسم هوي شيم غوك التي نعرفها اليوم. الكثيرون يظنون أن البوذية أعقد من أن يمكن فهمها، لكن الاستماع لأغنية هواتشونغ يمكننا من فهم بعض الأفكار البوذية الأساسية، وهي ليست أفكارا صعبة أو معقدة. "أنت مركب تبحر لتعبر بحر الحياة والموت الواسع / فكيف ترحل دون ترنيمة بوذية؟ فهي ليست خاصة ولا معقدة / فالقلب الطيب ترنيمة، والقلب الرقيق ترنيمة / وحب الأبوين ترنيمة / والانسجام مع بني جلدتك ترنيمة / والاعتناء بزوجك وأطفالك ترنيمة / والحب الذي يسري بين الأخوة ترنيمة / والتخلص من طمعك والجود الكريم أيضا ترنيمة"

كانت البوذية هي الديانة الرسمية في كوريا حتى عصر كوريو، لكن وضعه اختلف اختلافا جذريا بمجيء عصر جوسون. فقد قمعت حكومة جوسون الديانة البوذية ولم يكن باستطاعة الرهبان البوذيين دخول المدن أو التجول فيها بحرية. وصار الإبقاء على المعابد البوذية أمرا شديد العسر. لكن كان هناك جماعة منهم تحاول جمع العطايا والصدقات لبوذا، كانت مجموعات متفرقة من الفنانين والمؤدين يتبع كل منهم معبدًا معينًا. كانوا يتنقلون من قرية إلى أخرى يؤدون العروض الفنية هنا وهناك لجمع الأموال. وكانوا يتبرعون بجزء مما يكسبون للمعبد ويحتفظون بالباقي من أجل مصاريف معيشتهم. وقد كان لهم دورًا شديد الأهمية في الحفاظ على التراث البوذي في جوسون الكونفوشيوسية المتعصبة، وذلك لأن عروضهم الفنية كانت مكونة أساسًا من الترانيم والأغاني والرقصات البوذية. كما أثرت حركتهم الفنية التراث الفني الكوري، بإضافة أغانٍ ورقصات تراثية لها طابع خاص.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - أغنية "هوي شيم غوك 회심곡" بصوت "أن بي تشوي 안뷔치".

- أغنية "هواتشونغ 화청" أداء الراهب "سونغ أم 송암".

- أغنية "بوريوم 보렴" بصوت "كيم سو يون 김수연".

