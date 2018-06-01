أو من المساء وحتى الفجر التي لحنها / كوت بونيا, سوغم جانغ سو / جوغاك بيه

قد تكون الهيغم هي الآلة الموسيقية الكورية التقليدية المفضلة للناس هذه الأيام، لكنها لم تكن كذلك قديمًا في عصرها. فقد كانت الآلات الوترية التي تعزف عن طريق تحريك الأوتار كالكاياغم أو الكومونغو تعد آلات وترية أصيلة، أما الهيغم التي تعزف عن طريق تمرير قوس ليحتك بالأوتار لإصدار النغمات فكان الناس دائمًا يعزفونها بشكل جانبي مع الآلات النفخية مثل ديغم أو البيري، وبالتالي لم يكونوا يعتبرونها آلة وترية أصيلة. ومن أكبر مزايا الهيغم كونها قادرة على عزف أي أغنية، وأنها يسهل حملها لأي مكان والتنقل بها، وهذا لأنها صغيرة الحجم خفيفة الوزن. ولهذا كان الشحاذون قديمًا يستخدمونها لاستجداء الطعام والشراب، وهو ما جعلها تعرف بعد ذلك بآلة الشحاذين. وقد مر وقت طويل منذ أن كانت الهيغم تعتبر أداة ذات منزلة وضيعة. وهو أمر طبيعي، فالزمن كفيل بأن يغير من مكانة الشيء من النقيض إلى النقيض.

اسم سِل غي دونغ يعيد الكثير من الذكريات والحنين إلى الماضي للكثير من الكوريين. فبعد تحرر كوريا من الاستعمار الياباني وتوقيع الهدنة في الحرب الكورية، أُهملت الموسيقى الكورية التقليدية، وبدأ الاتجاه إلى الموسيقى الغربية، فسادت الموسيقى ذات الطابع الغربي كوريا آنذاك. لكن طلبة الجامعة الكوريين بدأوا للالتفات مجددًا إلى الموسيقى الكورية التقليدية في سبعينات القرن الماضي بعد تكوين فرق 사물놀이. وكان الكثير من الطلبة الجامعيين في ذلك الوقت منخرطين في نشاطات محاربة الديكتاتورية، وتشجيع الحركات القومية، والحركات المطالبة بالديمقراطية، فنفضوا أتربة الإهمال التي تراكمت خلال السنين عن ألوان الفن والثقافة التقليدية الكورية مثل رقصات الأقنعة 탈춤 والـ"بونغ مول نوري 풍물놀이". وأدت إعادة الاهتمام بالموسيقى التقليدية الكورية إلى إنشاء أوركسترا للموسيقى الكورية التقليدية عام 1985 عرفت باسم سِل غي دونغ. وقد لعبت هذه الفرقة دورًا كبيرًا في تجديد الموسيقى الكورية ونشرها. والطريف في الأمر أن هذه الفرقة كانت قد شكلت على عجل من أجل برنامج شباب في تلك الفترة. وكان عازفو الموسيقى التقليدية من الشباب في العشرينات في هذه الفرقة يجتمعون ليؤلفوا مقطوعات جديدة تناسب روح العصر فراقت للجماهير واكتسبت شعبية كبيرة. وبفضل النجاح الكبير لأعمالهم، واصلت الفرقة تأليف عدد من المقطوعات الخالدة التي لا تنسى، مثل "سان دوغيبي 산도깨비" أو عفريت الجبل، وأمطار ربيعية، وغيرها.

وخلال الفترة من أواخر ثمانينات القرن الماضي وحتى أوائل التسعينيات، ظلت فرقة سِل غي دونغ تؤلف مقطوعات موسيقية يعشقها الجميع. وقد عرضت الكثير من أعمالهم في الدراما أو الأفلام الكورية، مما جعلها أكثر قبولا وانتشارا بين الكوريين مما كانت عليه. وبفضل سِل غي دونغ، صار الكوريون أكثر اختلاطا ومحبة للموسيقى الكورية التقليدية. ومن خلال أعمالهم التي عدلت من الأنغام والألحان لتلائم المستمع العصري وتمس قلبه ومشاعره، أعاد الكوريين اكتشاف جمال الموسيقى الكورية التقليدية، وأدركوا قيمة الهيغم التي أهملت قديمًا. كان هناك آخرون غير سِل غي دونغ يعملون بكل جد كي يجعلوا الموسيقى الكورية التقليدية أكثر ملائمة للمستمع العصري، من أبرزهم "كيم يونغ دونغ 김영동"، وكان عازف ديغم في البداية، لكنه اتجه لتأليف وتلحين المقطوعات التقليدية المحدثة واشتهر بعدة مقطوعات مثل "الطريق إلى سامبو"، وغيرها. والكثير من الكوريون يعتبرون سِل غي دونغ وكيم يونغ دونغ واحدًا لأنهما كانا نشطين في نفس الفترة.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطوعة "그 저녁 무렵부터 새벽이 오기까지" أو من المساء وحتى الفجر التي لحنها "لي جون هو 이준호" وأدتها "جونغ سو نيون 정수년" على الهيغم.

- اثنان من مقطوعات "سِل غي دونغ 슬기둥" المميزة، هما "كوت بونيا 꽃분네야" تلحين "تشيه تشي صُنغ 채치성" وغناء "كانغ هو جونغ 강호중"، وأغنية "سوغم جانغ سو 소금장수" تلحين "جو كوانغ جيه 조광재" وغناء "باك يونغ إيل 박영일".

- أغنية "جوغاك بيه 조각배" أو المركب الصغير، من تلحين "كيم يونغ دونغ 김영동" وغناء "لي صُن هي 이선희".



