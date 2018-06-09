سو سويه وون / شي تشانغ شيبي نان غا / جوك صُنغ غا

قديما كان الناس في الأيام الحارة قبيل الصيف يلجؤون إلى الاستراحات، وهي أماكن مريحة مفتوحة من جميع الجهات يظلها سقفٌ عريض، حيث كانوا يستلقون في تلك الاستراحات ويستمعون إلى أصوات الطبيعة من حولهم. وكان من السهل أن تجد استراحة صغيرة في أي مكان به جبل وجدول أو نهر. ومن بين أشهر تلك الاستراحات: استراحة "سو سويه وون 소쇄원” الواقعة في "دام يانغ" بمقاطعة جنوب "تشولا". و"سو سويه وون" ليست مجرد حديقة، بل هي مجمع متكامل من الأشجار والنباتات والعديد من الاستراحات والتشكيلات. وقد صممت بحيث تستفيد من جمال الطبيعة المحيطة بها لأقصى درجة دون تدميرها أو تغيير مظهرها الأصلي. ومن ضمن الاستراحات التقليدية الشهيرة الأخرى، استراحة "تشو جونغ" التي تطل على مدخل حديقة بديعة، وأيضا استراحة "كوانغ بونغ آك 광북악"، واستراحة "جيه وول دانغ 제월당”.

الحدائق الطبيعية التي تدعى "والليم 원림” في اللغة الكورية، غالبا ما يشار إليها بنفس الكلمة التي تستخدم للإشارة للحدائق التي صممها وزرعها البشر. لكن هناك فارق مهم، فـ"والليم" هي حدائق نشأت بشكل طبيعي يذهب إليها البشر للاستمتاع بجمالها الخلاب، أما الحدائق العادية فيضعها البشر وسط مدنهم ومنازلهم للاستمتاع بها. ورغم التشابهات الكثيرة التي تربط الثقافات الآسيوية، نلاحظ أن الصينيين والكوريين كانوا يفضلون حدائق "والليم" الطبيعية بجمالها الساحر البري عن الحدائق المنتظمة الهندسية التي يفضلها اليابانيون. ومن بين أفضل المنشآت التي يمكن بناؤها للاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد، ما يسمى بـ"جونغ جا 정자” والكبير منه يدعى "نوغاك 누각” أو "نو ديه누대”. ومن أشهر الاستراحات الكورية على هذا الطراز استراحة "تشوك صُك رو 촉석루” في مدينة "جين جو"، و"كيونغ بو ديه" في مدينة "كانغ نُنغ". وتطل استراحة "كيونغ بو ديه" على مشهد بانورامي للبحر الشرقي وبحيرة "كيونغ هو"، ويقال إن لديها خمسة أقمار: واحد في السماء، وواحد منعكس على سطح البحر، وواحد يطفو على البحيرة، وواحد على كأس الخمر، وواحد يتلألأ في عين المحبوب. وهناك أغنية شهيرة تتحدث عن شرب كأس هناك في ليلة مقمرة. تقول الأغنية: "عندما تسلقت الاستراحة الجميلة ذات الاثني عشر مقبضا /كان مشهد الربيع على ساحل البحر طافيا على كيونغ بو ديه / لم يكن عمق الأمواج الهادئة الزمردية واضحا / لكن بينما تحلق الطيور أزواجا هنا وهناك / أسمع أصوات التجديف خلف السحب / وأرى القمر المتلألئ على كأسي / والطائر الأصفر المحلق نحو الشرق يفهم ما في قلبي / وراح يحوم حول البركة متمهلا في غير عجلة"

الاسترخاء وحيدا في استراحة بديعة مثل تلك الاستراحات هو شيء رائع بالتأكيد، ولكن المرح سيكون مضاعفا إذا توفرت صحبة لطيفة. وهناك مقطع في أغنية الـ"بانسوري 판소리" بعنوان "تشون هيانغ غا 춘향가" يغني فيه الشاب "لي مونغ ريونغ" واصفا جمال الطبيعة في "كوانغ هاللو 광한루” في الربيع. كان ذلك في يوم ربيعي جميل، حيث راح يتأمل الأشجار البديعة والأزهار المتنوعة المتناثرة حوله. وكان هناك ضباب يحيط بالجبل، ورأى جسر "أو جاك كيو 오작교”. وحسب الأساطير القديمة، فهذا هو الجسر الذي بنت عنده طيور العقعق والغربان جسرا بأجسادها قديما لتجمع حبيبين قد تفرقا. وكان "لي" شابا في مقتبل العمر، وراح قلبه يخفق متمنيا أن يجد حبيبة تملؤه. وبينما كان يفكر في الأسطورة القديمة المرتبطة بذلك الجسر، ظهرت أمامه "تشون هيانغ" الجميلة وهي تتأرجح من بعيد على الجانب المقابل من الحديقة.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطوعة بعنوان "سو سويه وون 소쇄원” بعزف "وون جانغ هيون 원장현”.

- "شي تشانغ شيبي نان غا 시창 십이난가” غناء "جو إيل ها 조일하”.

- مقطع من أغنية "تشون هيانغ غا 춘향가"، بعنوان "جوك صُنغ غا 적성가” بصوت "صُنغ تشانغ سون 성창순".

