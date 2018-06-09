كديرل ويهيه بورينن نوريه / جيندو شيتكيم كوت / بوك تشونغ غيه

اعتبر الناس حكم الملكين "يو" و"سون" في الصين القديمة الأكثر سلاما ورخاء وعدلا. ويحكى أنه في أحد الأيام، بينما كان الملك يو يتجول في المدينة متفقدا أحوال رعيته، سمع رجلا عجوزا يغني قائلا: "أعمل حين تشرق الشمس وأستريح حين تغرب أشرب عندما أحفر بئرا وآكل عندما أزرع حقلا فما هو فضل الملك على من هو مثلي؟" ولا بد أن أي ملك آخر كان سيسوءه سماع ذلك من أحد أفراد رعيته، لكن الملك يو الحكيم كان يدرك أن هذا إنما يدل على رضا الرعية فسر بما سمع. والأغنية تبين لنا أن السلام والرخاء يمكن تحقيقه من خلال توفير أشياء بسيطة، لكن التاريخ يظهر لنا غير ذلك أحيانا. وقد مرت كوريا بأزمات شديدة في القرن العشرين، فما أن تنفست الصعداء بعذ استقلالها من الاحتلال الياباني، حتى وجدت نفسها تكوى بنيران الحرب الكورية،

تقول إحدى الأغاني القديمة: "يقولون لي: ارحل في سلام، ارحل في سلام حاملا عنقك المحطم وأطرافك المصابة ماشيا آلاف الأميال بلا ليل أو نهار، في الطريق نحو العالم الآخر يقولون لي: ارحل في سلام، ارحل في سلام يقولون لي: نم نوما عميقا عميقا على حقل الشعير، أو الحقل ذي الأعشاب الخضراء، أو الحقل ذي الأرض الرملية دون أن أفتح عينياي الداميتين المتورمتين لملايين السنين القادمة يقولون لي: نم نوما عميقا، عميقا" وكلمات الأغنية مأخوذة من "شيتكيم كوت 씻김굿” أو طقوس التطهير الروحي الشامانية. وكانت طقوس التطهير الروحي الشامانية تقام بالأساس في مقاطعة حولا بهدف إرشاد روح الميت إلى العالم الآخر. فنادرا ما يعيش شخص حياة بلا ندم أو ضغائن من نوع ما، وليس من المناسب أن يرسل الأحياء موتاهم إلى العالم الآخر بهذا الشكل، فكانت طقوس التطهير الروحي الشامانية تقام لتخليص الروح من الندم والأسف والضغائن والأحقاد التي تراكمت خلال فترة عيشها في عالم الأحياء كي تنتقل إلى العالم الآخر صافية راضية دون بقايا من مشاعر عالم الأحياء.

وتهدف الأغنية إلى تساعد روح المتوفى على اجتياز العديد من محاكمات ما بعدالموت التي يجب اجتيازها بنجاح للوصول إلى النيرفانا. قديما، كانت مراسم ال씻김굿 تقام في منطقة جولا بالكامل، أما الآن فلم تعد تقام إلا في جزيرة جيندو وعدد من القرى الساحلية الصغيرة. وبما أن الطقوس والرقصات التي تؤديها الراهبات الشامانيات وموسيقاها تتمتع بقيمة تاريخية وثقافية كبيرة، فقد اختير "진도씻김굿” كنزا ثقافيا وطنيا رقم 72. كان العوام يؤدون مراسم الكوت الشامانية لمواساة الأموات والأحياء عند الوفاة، أما البوذيون فكانوا ينتظرون حتى اليوم 49 بعد الوفاة كي يقيموا مراسمهم ويتمنون لروح الميت أن تبلغ النيرفانا. وأحد المراسم البوذية التي تقام في اليوم التاسع والأربعين من الوفاة هو يونغ سان جيه. وهو حدث كبير يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويدعى إليه الرهبان البوذيون ذوو الخبرة ممن يجيدون الغناء. وطقوس اليونغ سان جيه هي أيضا من كنوز كوريا التراثية غير الملموسة، ويحمل الرقم 50. وفي كل عام في يوم الشهداء، تقام مراسم اليونغ سان جيه في معبد بونغ وون سا في سيول إحياء لذكرى كل من ضحى بحياته دفاعا عن الوطن.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - أغنية "كديرل ويهيه بورينن نوريه 그대를 위해 부르는 노래” أو أغنية أغنيها من أجلك غناء "كانغ هو جونغ 강호중”.

- أغنية "جيندو شيتكيم كوت 진도 씻김굿" غناء "لي وان سون 이완순”.

- أغنية "بوك تشونغ غيه 복청게” بصوت الراهب "كو هيه 구해”.

