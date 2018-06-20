تشون هيانغ غا / تشو تشون صو / بونوري

تعتمد كوريا في الغذاء على الأرز بشكل أساسي، ولذلك تشكل زراعة بذور الأرز حدثا كبيرا في الثقافة الكورية. وهو حدث مرتقب ينتظره الجميع كل عام، كما أنه يتطلب الكثير من الجهد والعمل الشاق. وأول إجازة من الإجازات التقليدية التي تتبع زراعة الأرز تكون في يوم "دانو" الذي يوافق شهر مايو. ويكون الجو في ذلك الوقت من العام جميلا لطيفا مناسبا للاسترخاء والراحة. واعتاد الناس قديما الاحتفال بهذا اليوم، فكان الرجال يستعرضون قوتهم البدنية من خلال ألعاب المصارعة وما شابهها، بينما تغسل النساء شعورهن في ماء معطر بالأعشاب ويتأرجحن على الأراجيح إظهارا لجمالهن. ويبدو أن المرأة التي تتأرجح على الأرجوحة كانت ترمز عندهم للجمال والرقة، حيث نرى في أغنية البانسوري الشهيرة "تشون هيانغ غا" التي تحكي قصة الحب التي جمعت بين "تشون هيانغ" و"لي مونغ ريونغ"، حيث رآها "لي مونغ ريونغ" للمرة الأولى في يوم الدانو. كانت ساعات الدراسة المتواصلة قد أرهقته، وأراد أن يخرج للاستمتاع باليوم الربيعي الجميل، وبينما كان يتنزه بالقرب من "كوانغ هان لو 광한루” لمح تشون هيانغ الفاتنة وهي تتأرجح على الأرجوحة.

كانت تشون هيانغ تتأرجح ومن حولها الزهور الحمراء والبيضاء بينما تراقبها خادمتها "هيانغدان 향단” عن قرب. ويصف المقطع أحبال الأرجوحة الملونة، وارتفاع تشونهيانغ بينما كانت تتأرجح. ويعزف المقطع على إيقاع "جاجين موري 자진모리” السريع، مما يجعل المستمعين يشعرون وكأنهم يتأرجحون مع الإيقاع تماما مثل تشون هيانغ. ويطرح الشاعر "صو جونغ جو 서중주” رؤية مغايرة لذلك المشهد في قصيدته. فقصيدة "تشو تشون صو 추천서” التي يصف فيها الشاعر كلمات تشون هيانغ بشكل يجعلها امرأة شابة ناضجة تريد البحث عن الحقيقة في خضم مغامرات جديدة، وليس مجرد شابة خرجت للهو في يوم العيد.

ويوافق الدانو هذا العام 18 من يونيو، أي الاثنين القادم. وسيقام مهرجان الدانو في مدينة كانغ ننغ بمقاطعة كانغ وون في ذلك اليوم. وكان أهل كانغ ننغ والمناطق المحيطة بها في الماضي يعقدون هذا الاحتفال مقرونا بطقوس شامانية ليتمنوا السلام والأمان للمنطقة. وقد أصبح هذا الاحتفال مشهورا بعد أن ضمنته اليونسمو للتراث العالمي غير الملموس في 2005. ويعتبر المهرجان حدثا ثقافيا يتضمن عناصر احتفالية كونفوشيوسية، وبوذية، وطاوية، وشامانية. ومن المقرر أن يبدأ المهرجان غدا الموافق 14 يونيو وينتهي في الخميس 21 يونيو. وتعد زيارة هذا المهرجان فرصة جيدة للاطلاع على لمحات ثقافية كورية أصيلة.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطع من أغنية البانسوري "تشون هيانغ غا 춘향가” غناء "أن سوك صن 안숙선”.

- أغنية "تشو تشون صو 추천서” المستوحاة من قصيدة "تشو تشون صو 추천서” للشاعر "صو جونغ جو 서중주”، تلحين "هوانغ بيونغ غي 황병기”، وعزف "لي جي يونغ 이지영” على الكاياغم، وغناء "كانغ غوون سون 강권순”.

- مقطوعة "بونوري 푸너리” تلحين "جوجونغ هون 조종훈” ودرامز أداء الأسترالي "سايمون باركر".

