سوك ديه موري / إيمجين كانغ , أريرانغ / بيموجانغ جيديه

كان البانسوري فنا شعبيا بالأساس، ثم بدأ الملوك يتذوقون ذلك الفن الساحر في أواخر عصر جوسون، فكانوا يستدعون كبار فناني البانسوري من جميع أنحاء البلاد لأداء فنونهم في القصور الملكية. وكان الناس يطلقون على مطربي البانسوري الذين يؤدون فنونهم في القصور الملكية لقب "كوك تشانغ 국창” أو المطربين القوميين. لكن كان هناك مطرب بانسوري تقليدي حمل لقب كوك تشانغ دون أن يغني في أي قصر مطلقا، وهو ليم بانغ أول، الذي لمع نجمه إبان الاحتلال الياباني. فصحيح أنه لم يستطع أن ينشد أمام الملك، لكن الناس كانوا يحبونه ويذكرونه في الأحداث الجلل التي شهدتها كوريا. عندما اندلعت الحرب الكورية، فر ليم بانغ أول إلى مسقط رأسه في مقاطعة كوانغجو بكوريا الجنوبية، حيث كان في سيول في ذلك الوقت. وكان السفر والتنقل داخل البلاد ممنوعا بسبب الحرب، فلم يكن يستطيع السفر عبر الحدود في وضح النهار. وبينما كان يلوذ بالفرار أمسكته جماعة من الجنود الكوريين الشماليين، لكنهم أطلقوا سراحه فور أن غنى لهم أغنية "سوك ديه موري 쑥대머리”.

في ذكرى الحرب الكورية في الخامس والعشرين من يونيو كل عام، تتذكر كوريا جرح الحرب الذي لم يلتئم، لكن ذكرى الحرب هذا العام مختلفة، حيث أنها تتزامن مع تقدم كوريا بشكل غير مسبوق في سعيها نحو السلام. وبهذه المناسبة، اخترنا لكم اليوم أغنية "إيمجين كانغ 임진강” أو نهر إيمجين لأنها أغنية تناسب الأوضاع الحالية. وهي أغنية مأخوذة من قصيدة الشاعر "باك سيه يونغ 박세영”، وكان شاعرا كوريا جنوبيا فرّ إلى الشمال، وقد كتب هذه القصيدة بينما كان يتأمل قريته من بعيد عبر نهر إيمجين، وقد لحنها كو جونغ هان، وقيل إنها حظت بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية. لكن السلطات الكورية الشمالية حظرت الأغنية بعد ذلك، لأنها تدور أساسا حول شوق الشاعر إلى مسقط رأسه في الجنوب، وهو ما اعتبرته السلطات الشمالية أمرا معاديا للدولة. وبعد مرور وقت طويل، سمع الكاتب الياباني تاكاشي ماتسوياما بعض التلاميذ الكوريين الشماليين ينشدون هذه القصيدة فتأثر بها كثيرا وأعاد كتابتها باللغة اليابانية.كما أعاد كتابة المقطع الثاني ليعبر عن الحزن الذي يسببه انقسام البلاد إلى جنوب وشمال، وأعطى القصيدة إلى أحد الفرق الغنائية اليابانية. حققت الأغنية نجاحا كبيرا، وعندما بلغ الخبر كوريا الشمالية، طالبت كوريا الشمالية اليابان بتوضيح أن الأغنية كورية شمالية بالأساس، كما طالبت بإرجاع الكلمات الأصلية. وقد أدت مطالب كوريا الشمالية إلى حظر الحكومة اليابانية للأغنية في اليابان. وعندما وقعت القمة الكورية الأولى عام 2000، غنت المطربة "كيم يون جا 김연자” التي كانت تعمل في اليابان في ذلك الوقت نسخة محدثة من الأغنية حتى تبلغ كوريا الجنوبية.

يقال إن القصائد هي كلمات مفعمة بالمعاني، وإن الأغاني هي نوع من المط لهذه الكلمات. وأحيانا ما يكون بيتان من الشعر في قصيدة ما أكثر تأثيرا وصدقا من مئات الكلمات المتراصة، وعندما تتحول هذه الأبيات إلى أغانٍ رخيمة، فإنها تجد في قلوبنا موطنا دائما. ومن الملاحظ أنه كلما سعت الكوريتان لتحقيق السلام تكون الموسيقى حاضرة دوما لتشجيع تلك تلك المساعي ومباركتها. ولا شك أن كل عام كان يمر كان يزيد من الفجوة الفاصلة بين الطرفين، لكن الأغاني والموسيقى والتراث المشترك لابد أن يملأ تلك الفجوات ويصل قلوب الأفراد يوما ما.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - أغنية "سوك ديه موري 쑥대머리” بصوت "ليم بانغ أول 임방울”، وهو تسجيل قديم أضيف له عزف فرقة "كيم دو غيون 김도균”.

- أغنية "إيمجين كانغ 임진강” غناء "جون ميونغ هوا 전명화” وأداء فرقة "غم كانغ سان 금강산” وأغنية "أريرانغ 아리랑” أداء نفس الفرقة.

- أغنية "بيموجانغ جيديه 비무장지대” من قصيدة الشاعر "مون إيك هوان 문익환” وتلحين "ريو هيونغ صُن 류형선”، وغناء "كيم يونغ أوه 김용우”.

