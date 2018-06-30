تشون هيانغ غا / جانغي تاريونغ / غول بيه تاريونغ

في عصر مملكة كوريو، كانت هناك أغنية محبوبة تدعى "ييه صُنغ كانغ 예성강” أو نهر ييه صُنغ وهو نهر يقع في مقاطعة هوانغ هيه دو في كوريا الشمالية. وكانت المنطقة جنب النهر بها ميناء يستقبل التجار من جميع أنحاء العالم، فكان التجار العرب وغيرهم من التجار من أقاصي البلاد يأتون لبيع بضائعهم في كوريا. وفي يوم من الأيام، وقع ناظر تاجر صيني يدعى ها دو كانغ على امرأة جميلة من كوريو في الميناء، فوقع في حبها. لكنه علم أنها متزوجة بالفعل، فتوصل إلى زوجها ودعاه للعب لابة البادوك الكورية معه. تظاهر التاجر الصيني الماكر بأنه لا يفقه اللعبة ولا يحسنها، فزادت ثقة الزوج الذي لم يكن يخطر بباله ما ينتويه الصيني، وراح يزيد من قيمة رهانه كل مرة فيتعمد الصيني الخسارة حتى راهن الزوج بزوجته نفسها، كان هذا هو ما يريده الصيني بالضبط، فلعب بأفضل ما عنده حتى كسب الرهان. فيما بعد، غنى الزوج مفطور القلب أغنية لزوجته وهو يفارقها، صارت هي المقطع الأول لأغنية ييه صُنغ كانغ. بينما يحكي المقطع الثاني عن الصعوبات التي واجهتها الزوجة في رحلتها للعودة إلى كوريو.

كانت جدران حجرة تشون هيانغ مغطاة جميعها باللوحات. على أحد الجدران، كانت هناك لوحة بديعة لأربعة من النساك كبار السن المختبئين في قلب الجبل هربًا من بطش الإمبراطور، ويقضون الوقت في لعب لعبة "غو" الكورية. وكان الشعر الفضي يزين رؤوسهم ولحاهم، مما أعطاهم مظهرًا شبيهًا بالقديسين. وكان العلماء الكونفوشيوسيون قديمًا يرون أن الابتعاد عن هرج الحياة ومرجها والانعزال في مكان بعيد وقضاء الوقت في لعبة غو هو الطريقة المثلى لقضاء الوقت في هدوء وسكينة. ولذلك كان من المعتاد أن يعلق العلماء الكونفوشيوسيون في الصين وكوريا هذه اللوحة، لوحة النساك الأربعة، على جدرانهم. وهناك لعبة كورية أخرى تتطلب التركيز والمهارات العقلية غير لعبة غو هي لعبة "جانغغي 장기"، وتعرف أيضًا بالشطرنج الصيني. بينما كانت لعبة البادوك هي المفضلة لدى العلماء وطبقة النبلاء الأرستقراطية، كانت لعبة الجانغغي تحظى بشعبية كبيرة بين العامة. وكان اجتماع الرجال من كبار السن في الملابس الصيفية تحت مظلة يلعبون الجانغغي هو مشهد معتاد في الصيف في كوريا القديمة. وفي بعض الأحيان، كان أحفادهم ينضمون إليهم، ويتمنى كل منهم أن يفوز جده ليحظى بقسم من أموال الرهان ليشتري بها الحلوى.

قديمًا، كان الناس يرون أن لعبة البادوك هي لعبة اخترعها الآلهة لقضاء الوقت. كما أن كونفوشيوس كان قد قال إن لعب الغو أو الجانغ غي أفضل من البقاء بلا عمل. مع ذلك، كان الإفراط في ممارسة تلك الألعاب ينظر له بعين الاحتقار، خاصة إذا كان ذلك في حق موظفي الحكومة الذين ينبغي لهم الانخراط في العمل الشاق الذي تتطلبه المهام الحكومية. حتى أن أحد المسؤولين في أوائل عصر جوسون باسم "جونغ غِك إين 정극인" أوصى بجلد من يكتشف أنه يقوم بلعب البادوك أو الجانغي سبعين جلدة. ويمكننا أن نستنتج من اقتراحه لهذا العقاب الشديد أن الكثيرين في ذلك الوقت كانوا يتركون مهامهم ويفرطون في ممارسة تلك الألعاب. ومن ضمن الألعاب التقليدية، لعبة لم تعد موجودة اليوم كانت تدعى "غول بيه 골패"، وكانت تُلعب بواسطة 32 مربع خشبي. كان ضلع المربع الواحد يبلغ 2 سم، وكان في كل مربع عدد من الثقوب يشير إلى رقم معين. وكانت اللعبة معقدة للغاية، حتى أن شرح طريقة لعبها وإجادتها كانت تستلزم قراءة عدد من الكتب والمنشورات. وقد أدت صعوبة اللعبة إلى عدم انتشارها بين العامة، فكان من يلعبها غالبًا النبلاء أو جواري الكيسِنغ. وأغنية "غولبيه تاريونغ 골패 타령" تصف أنواع الناس الذين كانوا يلعبون الغول بيه. وتتضمن الأغنية مقطعًا ساخرًا يصف حياة شخص أدمن لعبة الغول بيه والمقامرة فيها حتى دُمرت عن آخرها.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: - مقطع من أغنية "تشون هيانغ غا 춘향가” بغناء وعزف "جي صنغ جا 지성자” على الكاياغم.

- المقطع الأخير من أغنية "جانغي تاريونغ 장기타령" من ضمن أغاني مقاطعة كيونغ غي التراثية يصف لعبة الجانغي، بصوت "تشويه أون هو 최은호".

- أغنية "غول بيه تاريونغ 골패타령" غناء "صُنغ تشانغ سون 성창순" و"جون جونغ مين 전정민".

