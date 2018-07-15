نا تشيم بان / بالدو يورامغا / شين كوانغ دونغ بيول دو

ها قد بدأ شهر يوليو معلنا بداية موسم الإجازات الصيفية، وهو الموسم الذي ينتظره الطلاب والعاملين في جميع المجالات بفارغ الصبر، حيث تتسنى لهم أخيرا فرصة قصيرة لكن ضرورية للاستراحة. ويبدو أن مجرد ذكر شهر يوليو يشعر الكوريين بالرغبة في الابتعاد. ولا شك أن السفر والرحلات هي أمور مثيرة الغاية، وأظن أن أكثر ما يثير فيها هو التخطيط لوجهة السفر ورفقاء السفر.

أغنية "جوك جانغ مان هييه 죽장만혜” الكورية التقليدية تدور حول قرار العلماء الكونفوشيوسيين بهجر العالم والعودة إلى الطبيعة، واسم الأغنية يعني عصا خيزران وحذاء قش. ويقول البيت الأول "400 كيلومتر في قلب الطبيعة، بعصا خيزران، وحذاء من القش، وقحافة قرع"، وتشير الأغنية لبساطة الحاجات الأساسية للمسافر، وطالما أكد العلماء الكونفوشيوسيون على أهمية البساطة، ولطالما تغنوا بمزايا الفقر والزهد والتقشف، والعودة إلى أحضان الطبيعة بالاعتماد على أقل القليل من الحاجات الأساسية الضرورية، ونبذ الثراء والترف. لكن هذه كانت نظرة مثالية نظرية فقط، أما في الواقع فكانوا يرون أهمية تثبيت مراكزهم وصناعة أسماء لامعة لأنفسهم. ولا بد أن الرغبة السرية لكل منهم كان أن يرتقي السلم الاجتماعي حتى يبلغ أقصاه ويجمع الكثير من المال. ورغم أنهم كانوا يتغنون بالسفر البسيط والحاجات الأساسية، إلا أنهم كانوا يتمنون السفر المترف المرفه، على ظهور الأحصنة أو في العربات ذات المقاعد الوثيرة والطعام الوفير. والسفر المترف هو ما تتحدث عنه أغنية "بالدو يورام غا 팔도유람가”، أو أغنية رحلات المقاطعات الثمانية. وتصف الأغنية كيف دعا أحد المسافرين الأثرياء نجوم الغناء في عصره، واستأجر مجموعة من العمال، واشترى أسطولا من العربات الفاخرة، والأحصنة الراقية، وراح يجوب البلاد مع هذه المجموعة التي تقدر بمئات الأشخاص في رحلة مترفة مرفهة، والأغنية تمثل تعبيرا صريحا صادقا عما يتمناه الناس فعلا عندما يفكرون في الرحلات والسفر.

عندما كان العلماء الكونفوشيوسيون يسافرون أو يذهبون في رحلة ما، سواء كانت رحلة بسيطة أو فاخرة مترفة مع الكثير من موسيقيين والخدم، كانوا يحرصون كل الحرص على أن يتركوا انطباعهم عن رحلتهم في صورة فنية أو أدبية، في قصيدة شعرية، أو مقال نثري، أو حتى لوحة فنية. ومن أشهر سجلات السفر تلك "كوان دونغ بيول غوك 관동별고” التي كتبها السياسي والشاعر "جونغ تشول 정찰” في منتصف عصر جوسون. فعندما عين رئيسا لمقاطعة كانغ وون، تجول في جبل غم كانغ وسافر لرؤية المناطق الثمانية السياحية الأكثر شهرة شرق كوريا، وكتب قصيدة طويلة عن رحلته تلك، وهناك مقطعا رائعا يصف بالتفصيل الاثني عشر شلالا التي يمكن رؤيتها من على جبل غم كانغ سان، وكيف أنها تبدو وكأنها شرائح اقتطعت بكاملها من مجرة درب التبانة بكل هيبتها ووضعت هناك ليرى العالم بهاءها وهي ترسل خيوطها الفضية من أعلى المنحدر فتبدو كشلالات بديعة الجمال.



المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

- مقطوعة "نا تشيم بان 나침반” أو البوصلة أداء فرقة أنسامبل "بورامكوت 버람곶”.

- أغنية "بالدو يورامغا 팔도유람가” غناء "كيم يونغ جيه 김영재” وعزفه على الكومونغو.

- أغنية "شين كوانغ دونغ بيول دو 신광동별도” تلحين "بيك ديه أونغ 백대웅” وعزف "كيم هيه سوك 김해숙” على الكاياغم.

