富川奇幻电影节公开上映9部北韩电影

上网: 2018-07-11 15:00:12 翻新: 2018-07-11 15:09:41

富川奇幻电影节公开上映9部北韩电影

韩国国际广播电台报道：富川国际奇幻电影节确定于12日开幕，届时观众们将有机会看到北韩电影。

电影节方面表示，10日政府批准上映北韩电影。此次上映的北韩电影包括80年代至今北韩制作的9部作品。其中，电影《我家故事》在2016年北韩国内电影节荣获最优秀奖和最佳女演员奖。此外，已故导演申相玉被绑架至北韩后制作的《平壤怪兽》和强调交通秩序的儿童动画片也在上映名单上。

今年迎来第22届的富川国际奇幻电影节将在韩国富川市举行，时间持续至本月22日，共计11天。

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