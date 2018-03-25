韩国国际广播电台报道：去年韩国人新婚数量降至历来最低水平。



根据统计厅21日公布的2017年结婚与离婚相关统计资料显示，去年韩国人共举行26万4500场婚礼，与前年相比减少6.1%，这也是1974年后婚礼数量最少的一次。



据统计，30岁出头的男女结婚人数跌幅最大，去年，该年龄层男性结婚人数比前年减少10.3%，女性也减少9.0%。



统计厅认为，30岁出头的年轻男女平均学历逐年提高、就业率降低以及住房价格持续上涨等都是他们结婚数量减少的主要原因。



