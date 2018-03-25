李明博通过SNS表明立场 称感到内疚

上网: 2018-03-23 10:10:08 翻新: 2018-03-23 10:19:59

李明博通过SNS表明立场 称感到内疚

韩国国际广播电台报道：前总统李明博22日晚被捕前通过其本人的SNS表明了立场。

李明博表示，没有怨恨，全是自己的错，因而感到内疚。他说，在最近10个月时间里遭受了难以忍受的痛苦。

对于因他而被关押的亲信，他说，他们没有假日孜孜不倦地工作，却因我而受苦，每念及此，夜不能寐。

李明博还说，虽然在任时期遇到了金融危机，但韩国成为克服危机的世界典范。虽然为实现廉政作出了努力，但却未能满足国民的要求。他还说，期待有一天能找回真面目，说出想说的话。他将为大韩民国祈祷。

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