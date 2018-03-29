9月起酒后骑车将受处罚

韩国国际广播电台报道：韩国将从9月起对酒后骑自行车行为加强管制和处罚。



根据《大韩医学会志》去年刊登的一份调查结果显示，韩国每10名骑自行车的成人当中，就有1名有酒后骑车的经历。



随着相关事故危险性增大，韩国政府修改《道路交通法》，并公布了“酒后骑车处罚规定”。按照该规定，韩国政府将从9月起对酒后骑自行车者处以最高20万韩元罚金，或拘留，或行政罚款。在正式实施规定前，政府将先致力于强化国民安全意识，并同警方磋商具体管制方法和管制标准。