法院允许对朴槿惠一审宣判进行电视直播Video

上网: 2018-04-03 15:01:44 翻新: 2018-04-03 18:15:53

韩国国际广播电台报道：韩国法院决定对前总统朴槿惠一审宣判进行电视直播。

负责审理朴槿惠案的首尔中央地方法院刑事合议22部3日允许对朴槿惠一审宣判进行电视直播。由此，朴槿惠成为宪政史上首位电视直播宣判过程的被告人。

此前一天，朴槿惠向法院提交亲笔意见书，表示不同意进行电视直播，但法院未接受朴槿惠的意见。法院表示，考虑到公共利益等诸多情况，决定允许电视直播，但为了维持法庭秩序，法院将利用自备摄像机直播。

去年，大法院修改相关规定，允许对社会高度关注案件的一审和二审宣判进行电视直播。

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