前总统朴槿惠一审宣判6日下午进行

上网: 2018-04-06 09:45:52 翻新: 2018-04-06 10:17:43

前总统朴槿惠一审宣判6日下午进行

韩国国际广播电台报道：韩国法院6日下午将对涉嫌垄断国政的前总统朴槿惠进行一审宣判。

垄断国政一案从起诉到一审宣判为止，已经过将近一年的时间，对朴槿惠的裁判剩下的最后关键问题是法院对她的量刑。

崔顺实的一审宣判结果被视为朴槿惠判决结果的指向。法院已在崔顺实与朴槿惠共涉13项罪名中，认定其中11项罪名成立。有分析认为，崔顺实被判20年监禁，罚金180亿韩元，法院将至少判处朴槿惠20年以上监禁的重刑。

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