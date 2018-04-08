涉嫌逼迫CJ副会长李美敬退位的前首秘赵源东被判缓刑

韩国国际广播电台报道：涉嫌逼迫CJ集团副会长李美敬退位而接受审判的前青瓦台经济首席秘书赵源东被法院判处缓刑。



首尔中央地方法院6日上午10时在宣判中，判处涉嫌逼迫CJ副会长李美敬退位未遂而被起诉的前首席秘书赵源东1年有期徒刑，缓期2年执行。



法院认定前秘书赵源东与前总统朴槿惠的共谋关系，但认为向赵源东作出指示的前总统朴槿惠应负更大责任。法院还说，赵源东明知总统的指示违法，却利用青瓦台首席秘书的地位向CJ集团施压。

