韩国国际广播电台报道：韩国政府计划利用无人机监督非法排放微尘等环境污染物质的行为。



韩国环境部计划投入装载环境污染物质检测传感器的无人机，实时监测大气污染程度，并寻找非法排放微尘等环境污染物质的工厂。无人机发现环境污染物质排放现场后，将把现场摄像视频资料发给环保特别警官，警官将以此为根据，对现场进行取缔工作。



环境部认为，利用无人机后，极少数警官可对数百个现场迅速进行取缔工作，省时省力，将可提高相关业务效率。