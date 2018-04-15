韩国渔船和外国货船在新安前海相撞 3人死亡3人失踪

韩国国际广播电台报道：韩国渔船12日凌晨0时37分许在全罗南道新安郡每勿岛前海和外国货船相撞。事故造成3人死亡，3人下落不明，木浦海警正极力搜寻失踪船员。



事故发生于全罗南道新安郡黑山面每勿岛西北侧9.6公里海域处，一艘载有6名船员的15吨级韩国渔船与坦桑尼亚籍冷藏货船相撞。



海警计划12日晚将坦桑尼亚籍货船移至木浦后，对船员展开事故原因调查。