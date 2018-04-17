韩国儿童每人月平均课外辅导费为28万韩元

上网: 2018-04-14 14:33:45 翻新: 2018-04-14 15:09:04

韩国儿童每人月平均课外辅导费为28万韩元

韩国国际广播电台报道：韩国儿童每人月平均课外辅导费为28万韩元。

根据韩国保健社会研究院和首尔大学社会福利研究所14日公布一份报告说，该机构以1,140个家庭年龄不到17周岁的子女为对象进行的调查结果显示，每人月平均课外辅导费为27.9万韩元，约折合1,641元人民币。

从每个家庭收入水平来看，中等水平家庭儿童每人月平均课外辅导费为29万韩元，比平均14.3万韩元的低收入家庭儿童多一倍。

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