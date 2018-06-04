医疗机构从国民健康保险公团领取的医疗费用明年平均上涨2.37%

上网: 2018-06-02 14:44:34 翻新: 2018-06-02 16:34:29

医疗机构从国民健康保险公团领取的医疗费用明年平均上涨2.37%

韩国国际广播电台报道：有关国民健康保险公团向医疗机构支付的医疗费用协商工作2日凌晨结束，国民健康保险公团与大韩医院协会、大韩韩医师协会等5个医疗团体就相关事项达成了协议。

按照该协议，从明年起，韩医院、一般医院从保险公团领取的医疗费用分别上调3%、2.1%，药店和妇产科医院则上调3%。一般医院外来患者初诊费上涨290韩元 ，为15640韩元。而患者本人承担的医疗费由6100韩元上升至6200韩元。五大医疗团体从国民健康保险公团领取的医疗费用平均上调2.3%，由此，国民健康保险公团追加投入的财政预算将达到9700亿韩元。据预测，个人缴纳的健康保险费也将在政府划定的3.2%范围内进行小幅上调。

另外，大韩医师协会和大韩齿科医师协会认为，由于国民健康保险公团方面提出的医疗费支付额上调率过低，因此拒绝接受2日达成的相关协议。大韩医师协会在协商告吹后发表声明称，文在寅政府在发表医疗改革政策时曾明确表示，将保障适当的医疗费用，但国民健康保险公团方面提出的2.7%的上调率远远低于协会方面要求的7.5%水平。协会方面有可能会中断与政府间的协商，并采取强硬措施进行应对。国民健康保险公团方面表示，此次协商充分考虑了国民健康保险财政和国民的经济负担，为了进一步完善医疗费用的支付制度，今后将加强对话机制。

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