3月13日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

上网: 2018-03-13 15:58:27 翻新: 2018-03-13 16:25:45

3月13日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1086.18，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.07。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1048.82，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.21。

3月13日韩国综合股价指数（KOSPI）以2494.49点收盘，上涨10.37点，涨幅0.42%。科斯达克指数（KOSDAQ）以886.25点收盘，上涨1.98点，涨幅0.22%。

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