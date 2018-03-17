3月14日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1083.43，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.07。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1046.17，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.21。
3月14日韩国综合股价指数（KOSPI）以2486.08点收盘，下跌8.41点，跌幅0.34%。科斯达克指数（KOSDAQ）以886.92点收盘，上涨0.67点，涨幅0.08%。
上网: 2018-03-14 16:28:14 翻新: 2018-03-14 16:28:14
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1083.43，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.07。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1046.17，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.21。
3月14日韩国综合股价指数（KOSPI）以2486.08点收盘，下跌8.41点，跌幅0.34%。科斯达克指数（KOSDAQ）以886.92点收盘，上涨0.67点，涨幅0.08%。
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