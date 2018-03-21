3月19日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1090.25，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.74。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1052.75，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.82。



3月19日韩国综合股价指数（KOSPI）以2475.03点收盘，下跌18.94点，跌幅0.76%。科斯达克指数（KOSDAQ）以880.97点收盘，下跌13.46点，跌幅1.5%。

