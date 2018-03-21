3月20日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1087.70，1元人民币兑韩币的汇率是1比177.52。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1050.30，1元人民币兑韩币的汇率是1比160.62。



3月20日韩国综合股价指数（KOSPI）以2485.52点收盘，上涨10.49点，涨幅0.42%。科斯达克指数（KOSDAQ）以890.40点收盘，上涨9.43点，涨幅1.07%。