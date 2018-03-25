央行下任总裁候选李柱烈人事听证会21日举行

上网: 2018-03-21 10:32:49 翻新: 2018-03-21 10:44:53

央行下任总裁候选李柱烈人事听证会21日举行

韩国国际广播电台报道：韩国国会企划财政委员会21日举行韩国银行下一任总裁候选人李柱烈的人事听证会，李柱烈也是现任总裁。

在美国即将于22日决定新的基准利率的情况下，预计委员会将重点问及韩美利率逆转和家庭负债政策等问题。

若美国22日像市场预期一样加息，韩美基准利率将自2007年8月以来时隔10年7个月首次逆转。

如果李柱烈通过人事听证会，成功连任，他将成为韩国银行第三位连任总裁。

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