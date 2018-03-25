韩中启动双边自贸协定后续谈判

韩国国际广播电台报道：韩中启动双边自由贸易协定（FTA）后续谈判。



韩国产业通商资源部22日表示，韩中自由贸易协定服务和投资领域第一轮后续谈判当天在首尔小公洞乐天酒店举行。此次后续谈判的目的在于降低中国市场门槛，加强韩国企业对中国投资的保护措施。



韩国产业通商资源部贸易投资室长金永商（音）和中国商务部副部长王受文代表双方出席当天的谈判。



金永商强调，此次谈判将成为进一步扩大迅速增长的两国服务贸易、构建稳定的投资环境以及加强两国经济合作伙伴关系的良好契机。