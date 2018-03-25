3月22日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1090.76，1元人民币兑韩币的汇率是1比178.24。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1053.23，1元人民币兑韩币的汇率是1比161.28。



3月22日韩国综合股价指数（KOSPI）以2496.02点收盘，上涨11.05点，涨幅0.44%。科斯达克指数（KOSDAQ）以871.62点收盘，下跌13.93点，跌幅1.57%。