美国决定暂时保留对韩征收高额钢铁关税

韩国国际广播电台报道：美国决定暂时保留对韩国产钢铁征收高额关税，时间截至4月底。



美国贸易代表莱特希泽表示，在正式对进口钢铁开征25%关税的前一天，决定暂时保留对韩国产钢铁征收这项高关税。



欧盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚和巴西等国也一道成为该措施的暂时保留对象。除了这些国家之外，中国和印度等其他国家需从韩国时间23日下午开始缴纳25%的钢铁关税和10%的铝关税。



被暂时保留征收高关税的国家将继续同美国进行条件协商。目前，韩国正同时与美国进行韩美自贸协定修改谈判和豁免钢铁关税谈判。

