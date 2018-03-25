3月23日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1099.91，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.49。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1062.09，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.41。



3月23日韩国综合股价指数（KOSPI）以2416.26点收盘，下跌79.26点，跌幅3.18%。科斯达克指数（KOSDAQ）以829.68点收盘，下跌41.94点，跌幅4.81%。

