3月27日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1089.03，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.79。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1051.57，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.67。



3月27日韩国综合股价指数（KOSPI）以2452.06点收盘，上升14.98点，升幅0.61%。科斯达克指数（KOSDAQ）以858.84点收盘，上涨5.15点，涨幅0.60%。