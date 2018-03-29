3月28日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1088.72，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.17。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1051.28，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.11。



3月28日韩国综合股价指数（KOSPI）以2419.29点收盘，下跌32.77点，跌幅1.34%。科斯达克指数（KOSDAQ）以850.97点收盘，下跌7.87点，跌幅0.92%。

