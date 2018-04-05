4月3日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

上网: 2018-04-03 15:49:33 翻新: 2018-04-03 16:10:18

4月3日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1073.46，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.53。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1036.54，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.73。

4月3日韩国综合股价指数（KOSPI）以2442.43点收盘，下跌1.73点，跌幅0.07%。科斯达克指数（KOSDAQ）以872.32点收盘，上涨4.52点，涨幅0.52%。

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