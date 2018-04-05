去年韩国主要企业投资86万亿韩元 三星电子和SK海力士占比超4成

韩国国际广播电台报道：据调查，去年韩国主要企业投资额达86万亿韩元，但投资过度集中于三星电子和SK海力士，这两大公司的所占比重超过41%。



据企业经营成果评价网站“CEO Score”4日发布的统计数据显示，针对资产规模超5万亿韩元的57家大企业集团的341家子公司进行的无形及有形投资情况调查结果显示，去年341家企业的累计投资额达85.9556万亿韩元，比前一年的63.5569万亿韩元增加22.3987万亿韩元（+35.2%）。据分析，半导体等部分行业繁荣是投资额大幅增加的主要原因。



以各企业集团来看，三星集团投资额达29.1308万亿韩元，比前一年暴增90.3%（+13.8251万亿韩元）。三星电子投资额占57家大企业集团子公司投资总额的33.9%。据调查，三星电子和三星生物制剂公司（Samsung BioLogics）投资额比前一年分别增长逾一倍（+13.2766万亿韩元）和三倍。此外，LG集团投资额达11.1681万亿韩元，同比增加3.2823万亿韩元，SK集团投资额达13.6964万亿韩元，同比增加3.09万亿韩元。两家集团投资额均增加3万亿韩元以上。在LG集团子公司中，乐金显示（LG Display） 和LG化学的投资额增幅较大。在SK集团子公司中，SK海力士投资增幅较大。



以个别企业来看，三星电子和SK海力士去年投资额分别达26.4843万亿韩元和9.562万亿韩元。这两家公司投资额在341家企业投资额中占比41.3%。