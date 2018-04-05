4月4日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1078.04，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.78。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1040.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.96。
4月4日韩国综合股价指数（KOSPI）以2408.06点收盘，下跌34.37点，跌幅1.41%。科斯达克指数（KOSDAQ）以862.51点收盘，下跌9.81点，跌幅1.12%。
上网: 2018-04-04 16:07:43 翻新: 2018-04-04 16:07:43
韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1078.04，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.78。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1040.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.96。
4月4日韩国综合股价指数（KOSPI）以2408.06点收盘，下跌34.37点，跌幅1.41%。科斯达克指数（KOSDAQ）以862.51点收盘，下跌9.81点，跌幅1.12%。
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