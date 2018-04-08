4月5日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1078.04，1元人民币兑韩币的汇率是1比176.78。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1040.96，1元人民币兑韩币的汇率是1比159.96。



4月5日韩国综合股价指数（KOSPI）以2437.52点收盘，上涨29.46点，涨幅1.22%。科斯达克指数（KOSDAQ）以868.93点收盘，上涨6.42点，涨幅0.74%。